'Mlatio me, djeca su gledala, a za njegovu mamu sam ja kriva'

Žena koju je suprug napao pred djecom na zagrebačkoj Peščenici za 'Provjereno' je ispričala je detalje napada. Kaže kako je sve trajalo tek nekoliko minuta, a nisu se ni svađali niti išta ružno rekli jedno drugome. Kaže kako su se našli kako bi joj on vratio dječju robu koja je ostala kod njega, a u jednom je trenutku bivši suprug počeo udarati utegom.

- Stariji sin se uznemirio i vrištao. Dok me mlatio vani ispred auta djeca su to sve vidjela, a kasnije kad me mlatio u gepeku samo su čuli moje vriskove - kaže Mihaela čiji je bivši muž (39) ranije razmišljao o svećeničkom pozivu i tri je godine proveo u sjemeništu te završio teologiju.

U pomoć su joj priskočili građani koji su sve vidjeli pa su napadača odgurnuli od vozila i na taj način njoj omogućili da pobjegne. Nakon toga, on se zajedno s djecom automobilom udaljio s mjesta događaja, a iste je noći uhićen na području Osječko-baranjske županije. Određen mu je pritvor, a osumnjičen je za pokušaj ubojstva i povredu djetetovih prava. Ovo nije prvi put da ga je prijavila.

- Njegova mama rekla je da i ja snosim dio krivice za ovo što mi se dogodilo jer je on bio isprovociran mojim dosadašnjim postupcima, time što sam ga prijavljivala u socijalnu službu. Ja sam prijavila taj udarac iz 9. mjeseca i što me u 8. mjesecu bio pratio po kvartu - nastavlja priču Mihaela za 'Provjereno' i dodaje kako je policija povratno nije obavijestila ni o čemu.

Ona ima višestruke prijelome lubanje, potpuno smrskanu šaku, ranu i podljev ispod oka te 13 rana za šivanje i zaostale komadiće metala u glavi.

Kako su 24sata već pisala, njezin bivši suprug, koji je po struci teolog, kobnog je dana jedno njihovo dijete pokupio u vrtiću, a potom se dovezao do stambene zgrade na Peščenici po drugo dijete. Planirao ih je odvesti u Osijek gdje mu žive roditelji.

Bivši supružnici su u postupku razvoda od svibnja prošle godine. Razlog su sve češće svađe i verbalno maltretiranje koje je krenulo krajem 2017. godine. Tijekom tih svađa, 26-godišnjakinju je suprug navodno udario u glavu i nanio joj lakše tjelesne ozljede, što nije ni prijavljivala policiji. Sljedeći put kad ju je napao u automobilu, pozvala je policiju.

Tog četvrtka ispred zgrade predao joj je prljavo rublje koje je uzeo u vrtiću. Uzela ga je i počela se udaljavati.





- Čekaj, imam još nešto za tebe - iznenada je poviknuo. Žena se počela vraćati, no čim mu je prišla udario ju je po glavi vrećicom u kojoj je bio neki metalan predmet. Sumnjaju da je riječ o utezima od pet kilograma koje je imao na spravi za vježbanje.

Nakon udarca od kojega je na trenutak ostala bez svijesti, uspio ju je ugurati u prtljažnik dok su se njihova djeca već nalazila u Škodi Superb.

Nakon što je bivšu utrpao u prtljažnik, udario ju je još nekoliko puta. Njezine krikove čuli su susjedi i pohrlili joj u pomoć.

Oni su odgurnuli nasilnika, a za to vrijeme ona je uspjela pobjeći do zgrade u kojoj živi kao podstanarka s dvoje male djece i spasiti se. Policija ga je pronašla oko ponoći u Osijeku i uhitila. Kako doznajemo, imao je jedan promil alkohola u trenutku uhićenja. Dosad nije osuđivan.

U subotu su nasilnika doveli pred suca istrage Županijskog suda u Zagrebu koji mu je odredio istražni zatvor kako ne bi mogao utjecati na svjedoke ili ponoviti djelo.