Mlinarić: DP će se oduprijeti svakom političkom pritisku

Zastupnik DP-a Stipo Mlinarić poručio je u utorak uoči današnje sjednice Mandatno-imunitetnog povjerenstva koje treba donijeti odluku o skidanju imuniteta Josipu Dabri kako će "se DP oduprijeti svakom političkom pritisku" te neće podržati skidanje imuniteta svom kolegi. "DP nema nikakav problem da se Josip Dabro brani pred sudom, ali kad su sve predradnje napravljene i da netko trenira strogoću na saborskom zastupniku, potpredsjedniku Vlade i ministru poljoprivrede, koji je ukazao na neke nedopuštene radnje, DP neće na to pristati, oduprijet ćemo se svakom političkom pritisku, a i glavnom državnom odvjetniku koji bi se valjda htio baviti politikom", poručio je Mlinarić.

Od Dabre nismo tražili da vrati mandat, niti ćemo to tražiti, dodao je.

"Ako netko smatra da 76. ruka treba završiti u pritvoru i da ga treba provući kroz blato, DP na to ne pristaje. DP je ušao u vlast da mijenja Hrvatsku i nije spreman na nikakve žetone.

DP je kontaktirao tri odvjetnička tima da vide postoji li osnovani razlog za pritvaranje i istražni zatvor za Dabru i svi su rekli da za to ne postoji niti jedan razlog.

Pojasnio je kako ne postoji opasnost od bijega jer će Dabro biti danas u Saboru, nema utjecaja na svjedoke jer su to njegova supruga i sin s kojima živi. "Kakav utjecaj na svjedoke. Ispitani su svi svjedoci kada je snimka prvi dan izašla u javnost. Da je tada određen istražni zatvor za Dabru mi riječi ne bi rekli", poručio je.

Mlinarić je, na novinarski upit negirao da imaju informacije da je Dabro tijekom proteklih pet godina svog maloljetnog sina obučavao, pokazivao mu kako rukovati oružjem te mu nadavao i ručnu bombu. "Nemam takve informacije ali vidim da ih ima tjednik koji služi paraobavještajnom podzemlju da plasira neke stvari i toj dubokoj državi. Apsolutno mi takve informacije nemamo. Razgovarali smo s Dabrom i apsolutno takve stvari ne stoje", poručio je.

Upitan što za vladajuću koaliciju znači ako Dabro završi u u istražnom zatvoru, odgovorio je da se tu ne radi o vladajućoj koaliciji nego o o skidanju imuniteta Dabri.

"Na pucnjavi Josipa nema što biti niti koalicija niti DP. Mi smo u prvom trenu to osudili, Dabro je podnio ostavku i vratio se u Sabor. Domovinski pokret niti je tražio od Dabre da vrati mandat niti ćemo to tražiti. Dabro je lojalan član DP-a i DP brani Dabru pravno i politički. Ako netko smatra da 76. ruka treba završiti u pritvoru i provući ga kroz blato, DP na to ne pristaje "; rekao je.

odgovarajući jesu li lojalni vladajućoj koaliciji.