Mlinarić: Na sastanku nismo zatražili Bilandžićevu smjenu

Zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Stipe Mlinarić rekao je u srijedu da na koalicijskom sastanku nisu zatražili smjenu Tomislava Bilandžića, državnog tajnika u MUP-u u DP-ovoj kvoti demantirajući tako napise u nekim medijima koji su bili najavili takav DP-ov zahtjev.

Mlinarić je rekao Hini da se stvari poput razrješenja, smjena i imenovanja ne dogovaraju na koalicijskim sastancima, pa to nisu danas ni zatražili.

Na pitanje hoće li tražiti Bilandžićevo razrješenje, odgovorio je da će se "sve znati na vrijeme".

Prema pisanju medija, povod za moguće traženja smjene bio je taj što se državni tajnik u kvoti Domovinskog pokreta stavio u zaštitu policije, i to nakon što je predsjednik te stranke Ivan Penava prozvao policiju zbog objavljivanja fotografija pripadnika Torcide koji su bili u bijegu.

Ranije je i potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić rekao da državni tajnik nije bio tema sastanka, da je vladajuća koalicija stabilna i da će se u narednim danima analizirati amandmani Domovinskog pokreta na rebalans proračuna