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IŠAO PROTIV PENAVE

Mlinarić: Na sastanku nismo zatražili Bilandžićevu smjenu

Piše HINA,
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Mlinarić: Na sastanku nismo zatražili Bilandžićevu smjenu
Zagreb: 10. sjednica Hrvatskog sabora započela je aktualnim prijepodnevom | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
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Mlinarić je rekao Hini da se stvari poput razrješenja, smjena i imenovanja ne dogovaraju na koalicijskim sastancima, pa to nisu danas ni zatražili.

Zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Stipe Mlinarić rekao je u srijedu da na koalicijskom sastanku nisu zatražili smjenu Tomislava Bilandžića, državnog tajnika u MUP-u u DP-ovoj kvoti demantirajući tako napise u nekim medijima koji su bili najavili takav DP-ov zahtjev.

Mlinarić je rekao Hini da se stvari poput razrješenja, smjena i imenovanja ne dogovaraju na koalicijskim sastancima, pa to nisu danas ni zatražili.

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Na pitanje hoće li tražiti Bilandžićevo razrješenje, odgovorio je da će se "sve znati na vrijeme".

Prema pisanju medija, povod za moguće traženja smjene bio je taj što se državni tajnik u kvoti Domovinskog pokreta stavio u zaštitu policije, i to nakon što je predsjednik te stranke Ivan Penava prozvao policiju zbog objavljivanja fotografija pripadnika Torcide koji su bili u bijegu.

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Ranije je i potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić rekao da državni tajnik nije bio tema sastanka, da je vladajuća koalicija stabilna i da će se u narednim danima analizirati amandmani Domovinskog pokreta na rebalans proračuna

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