Puca koalicija HDZ - DP: Većina im visi zbog novca i komunista

Iako je premijer Andrej Plenković i nakon napada Ivana Penave na policiju i novinare zbog objave fotografija traženih članova Torcide tvrdio da je koalicija stabilna, to baš i nije sasvim točno. Čak i dio HDZ-ovaca očekuje da će Ivan Penava do kraja godine ili sam otići ili će biti izbačen, a samo je pitanje koliko bi zastupnika mogao povući sa sobom.