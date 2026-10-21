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Puca koalicija HDZ - DP: Većina im visi zbog novca i komunista

Piše Ivan Pandžić, Luka Safundžić,
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Puca koalicija HDZ - DP: Većina im visi zbog novca i komunista
Svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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U HDZ-u se spremaju na odlazak Penave i dijela zastupnika. Domovinski pokret dao listu zahtjeva od 22 mil. eura ili nema većine

Iako je premijer Andrej Plenković i nakon napada Ivana Penave na policiju i novinare zbog objave fotografija traženih članova Torcide tvrdio da je koalicija stabilna, to baš i nije sasvim točno. Čak i dio HDZ-ovaca očekuje da će Ivan Penava do kraja godine ili sam otići ili će biti izbačen, a samo je pitanje koliko bi zastupnika mogao povući sa sobom.

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