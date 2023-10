Mlinarić: Penava je bio jasan, ne vidim problem. Stat ću ispred Pupovca da ne baci vijenac

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić rekao je u HTV-ovoj emisiji "Studio 4" da se prošlogodišnja Kolona sjećanja održala po velikoj kiši, uz jako puno ljudi i mladih. Dodaje da ne vidi problem u posveti ovogodišnje kolone HOS-u, jednoj od postrojbi koja je branila Vukovar jer prošle godine nije bilo reakcija na Kolonu sjećanja koja je bila posvećena djeci koja su preživjela rat u Vukovaru.

Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

- Gdje je ubijeno pedesetero djece. Zašto se tada nije digla tolika buka u medijima, zašto mediji nisu istraživali koliko je djece poginulo u Vukovaru, koliko je granata palo na njihove male glave? Ništa se nije dogodilo, prošlo je ispod radara. Vidjeli smo Most, sve političke stranke koje su se digle, mi ne vidimo u čemu je problem - rekao je Mlinarić.





Podsjetio je i na riječi Jeana-Michela Nicoliera i one njegove riječi "Vukovar je moj izbor i u dobru i u zlu" naglasivši da su u to riječi vukovarskih branitelja.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- To su riječi svih 2717 ljudi koji su poginuli za Vukovar. To je bio njegov izbor, poručio je.





Podsjetio je da je vukovarski gradonačelnik Penava u svom obraćanju u petak rekao da oni koji će dolaziti i provocirati u Vukovaru i mjeriti kukuruz i dižući desnu ruku, neka ne dolaze i ne diraju Kolonu sjećanja. Mlinarić je kazao da je Penava bio vrlo jasan i korektan.





- Ne vidim u čemu je problem da se digla tolika medijska buka, a nije se digla prošle godine, kada su djeca bila u fokusu, poručio je Mlinarić.

Deur: Kolona mora biti u poniznosti

HDZ-ov zastupnik Ante Deur dodao je pak kako Kolona mora biti u poniznosti i da je to hodočašće hrvatskog naroda i svih ljudi koji se žele pokloniti žrtvi Vukovara.

- Ovo što je rekao gradonačelnik Penava, možda malo u nespretnosti, ili u namjeri, to će on najbolje reći, pijetet Vukovara su svake godine vukovarski branitelji i stradalnici, koji su bili u Vukovaru od I. gardijske brigade do HOS-a, dragovoljaca, policajaca, specijalaca - poručio je Deur.

Dodaje da je opasno i nije dobro izdvajati bilo koga i kaže da nitko nije protiv toga da HOS bude na čelu kolone, ali nikoga ne treba isticati.

- Ne smijemo sebi dopustiti da 18. studenoga bude dio predizborne kampanje, poručio je i rekao kako se nada da neće biti formiranja dviju kolona.

'Ne možeš zasjeniti Kolonu svojim performansom'

Mlinarić se osvrnuo na dolazak Milorada Pupovca svake godine na 17. studenog kada baca u Dunav vijenac.

- Ne znamo komu i ne znamo zašto. Vama (Deuru) to ne smeta. Vidite koje je to licemjerstvo, već naprotiv, prije dvije godine je s njim trebao biti vaš stranački kolega Zvonko Milas, pa se naglo razbolio kada je vidio da je to negativno odjeknulo u braniteljskoj populaciji. Miloradu Pupovcu i SDSS-u vi ništa ne smijete reći. Ako je netko i poginuo, kojeg obilježavate, taj je poginuo u kolovozu ili rujnu. Slobodno Milorade dođi u kolovozu ili rujnu, bacaj vijence ako hoćeš i svaki dan i položi ih gdje hoćeš. Mi s tim problem nemamo, ali ne možeš doći 17. studenog i zasjeniti Kolonu sjećanja sa svojim performansom. Ante, tebi to ne smeta, a smeta ti da će HOS biti na čelu s ostalim braniteljima. Sljedeće godine bit će tvoji Tigrovi, druge godine bit će specijalna policija, poručio je Mlinarić.

- Da vam kažem ekskluzivno, gradonačelnik Penava stavit će na Gradsko poglavarstvo, ubrzo, prije Kolone sjećanja, svih šest postrojbi, koje su branile Vukovar. Ante i tvoje Tigrove i 204., specijalnu policiju, svake godine netko drugi, dodao je.

Mlinarić: Stat ću ispred Pupovca kako ne bi bacio vijenac

Deur je poručio Mlinariću da bude ponizan, a ovaj odgovara da Domovinski pokret ništa ne politizira. Deur je istaknuo kako treba spustiti loptu na zemlju i da svi zajedno u Koloni odaju počast žrtvama.

Mlinarić je kazao da će 17. studenog stati ispred Milorada Pupovca kako ne bi bacio vijenac, te je pozvao Deura da mu se pridruži.

- Sljedeći dan u miru i tišini idemo zajedno u Kolonu sjećanja, poručio je. Dodao je da izbori nemaju veze s Kolonom sjećanja.