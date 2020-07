Mljekari šokirani otkazima iz Megglea: 'Ne znam što će sada biti, strah me je za budućnost'

Vlasnik OPG-a Josip Ostojčić kaže da je planirao povećati proizvodnju, ali da sada ne zna što će biti. Župan Ivan Anušić, ali i sindikalisti u Meggleu traže sastanak s upravom, nakon odluke o gašenju proizvodnje

<p>Iz Megglea su jučer objavili kako od početka sljedeće godine gase proizvodnju u Osijeku, a u restrukturiranju poslovanja u Hrvatskoj bez posla će ostati 160 radnika. Uz to, otkazuju i ugovore s kooperantima, malim proizvođačima od kojih su otkupljivali mlijeko. </p><p>Vijest je to koja je šokirala brojne poljoprivrednike i proizvođače, a zbog koje je osječko-baranjski župan Ivan Anušić zatražio i hitan sastanak s upravom Megglea.</p><p>- Gospodine moj, evo naježio sam se od ovoga što ste mi rekli. To mi je prvi glas i stvarno ne znam što da vam kažem - rekao je za <strong><a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/predsjednik-udruge-otkupljivaca-i-preradjivaca-mlijeka-cro-milk-dalibor-janda-gost-dnevnika-nove-tv---613365.html">Jutarnji list</a></strong> <strong>Josip Ostojčić</strong>, vlasnik OPG-a u selu Prnjavoru.</p><p>Ispričao je kako je baš jučer dobio uplatu i pomislio da su pedantni. Kaže da s njima surađuje od 2001. godine i da nikad nisu imali problema, a najavio im je i plan povećanja proizvodnje sa 31 na 40 krava.</p><p>- Stvarno ne znam što će sada biti. Iskreno, strah me je za budućnost - ispričao je mljekar čija obitelj godišnje proizvede oko 190.000 litara mlijeka.</p><p><strong>Zlatica Štulić</strong>, predsjednica Sindikata trgovine u Meggleu, također je rekla da je ovo veliko iznenađenje za njih te da će danas imati sastanak s radnicima, a nadaju se i sa upravom. No, neki u ovome vide i šansu za proizvođače.</p><p>- Ja mislim da je ovo jedinstvena prilika da proizvođači postanu suvlasnici i da u određenom dijelu otkupe tvornicu uz pomoć fondova EU. Iz sredstava za ruralni razvoj može se povući do 5 milijuna eura, kao što su radile Osatina, Žito, Pivac - rekao je <strong>Matija Brlošić</strong> iz Hrvatske poljoprivredne komore.</p><p>Predsjednik Udruge otkupljivača i prerađivača mlijeka CRO MILK, <strong>Dalibor Janda</strong>, gostovao je u <strong><a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/predsjednik-udruge-otkupljivaca-i-preradjivaca-mlijeka-cro-milk-dalibor-janda-gost-dnevnika-nove-tv---613365.html">Dnevniku Nove TV </a></strong>te je ispričao da se posljednjih godina događaju brojni problemi uz otkup mlijeka.</p><p>- Ti problemi vukli su se godinama. Kada gledamo na situaciju na tržištu i što se sve događalo posljednjih godina, tu je situacija s Agrokorom, ali i korona virus, koja je pogodila ne samo mljekarski sektor Hrvatske nego i cijele Europe. Sigurno se zbog toga Meggle odlučio na ovakav potez - kaže Janda i dodaje kako se radi o jednoj vrsti upozorenja o tome u kakvim se poteškoćama nalazi mliječna industrija, a upozorava i na nelojalnu konkurenciju. Janda kaže se nada da ovaj potez Megglea neće smanjiti proizvodnju mlijeka u Hrvatskoj.</p><p>- Ulazimo u dio godine koji je siromašniji u proizvodnji mlijeka, manje se mlijeka proizvodi, ali nadam se da ovakvih situacija, da zbog ovakvih problema gubimo proizvodnju mlijeka - neće biti - zaključio je Janda.</p><p>Iz Megglea su pak za Jutarnji potvrdili da će od 1. siječnja biti na tržištu s "proizvodima proizvedenim u našim tvornicama u drugim europskim zemljama". </p><p>- U skladu s time zapošljavat ćemo 30-ak ljudi primarno u prodaji te u administraciji - kažu iz kompanije.</p>