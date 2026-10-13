MMF je snizio prognoze za hrvatsko gospodarstvo...

Hrvatsko gospodarstvo porast će ove godine za 2,2 posto i tek neznatno ubrzati u 2027., pokazale su u utorak snižene prognoze Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

U travnju je MMF za 2026. bio predvidio rast hrvatskog bruto domaćeg proizvoda (BDP) za 2,6 posto.

U 2027. aktivnost bi, po novim MMF-ovim prognozama, trebala porasti za 2,3 posto. Proljetos su i za 2027. bili predviđali stopu rasta od 2,6 posto.

Lani je aktivnost u hrvatskom gospodarstvu bila porasla za 3,4 posto, pokazuju njihove najnovije procjene. Travanjsko izvješće bilo je pokazalo rast aktivnosti za 3,2 posto.

Inflacija bi ove godine u Hrvatskoj trebala iznositi 4,5 posto, podigao je MMF proljetnu prognozu za 0,1 postotni bod. U 2025 bila je iznosila 4,4 posto.

U 2027. godini rast cijena trebao bi usporiti na 3,3 posto. U proljeće MMF je bio prognozirao znatno izraženije usporavanje, na 2,7 posto.

Na tekućem računu bilance plaćanja Hrvatska bi ove godine po najnovijim MMF-ovim izračunima trebala bilježiti manjak od 4,4 posto bruto domaćeg proizvoda (BDP). Izvješće iz travnja bilo je pokazivalo manjak od 3,8 posto BDP-a.

U 2025. bilanca je bila pokazala manjak od 3,5 posto BDP-a, stoji u MMF-ovom izvješću.

Za 2027. MMF-ovi izračuni pokazuju manjak u bilanci plaćanja Hrvatske od 3,3 posto BDP-a, u skladu s procjenama iz travnja.

Stopa nezaposlenosti trebala bi ove godine iznositi 4,5 posto, izračunali su u MMF-u, snizivši procjenu iz travnja za 0,1 postotni bod.

U 2027. godini MMF u Hrvatskoj očekuje nezaposlenost od 4,6 posto, u skladu s travanjskom procjenom.

U prošloj godini Hrvatska je bilježila stopu nezaposlenosti od 4,5 posto, potvrdili su proljetnu procjenu.

Teret skuplje energije

Gospodarstvo eurozone trebalo bi u ovoj godini porasti za 1,1 posto i tek neznatno ubrzati u 2027., na 1,2 posto.

Potvrđene prognoze iz travnja za obje godine odražavaju kontinuirani teret viših cijena energije i slabašno povjerenje potrošača, objašnjavaju stručnjaci MMF-a.

U skupini četiri vodeća gospodarstva eurozone daleko bi najsnažnije i ove godine, po MMF-u, trebala porasti aktivnost u Španjolskoj, za 2,5 posto, i zamjetno usporiti u 2027., prema prognoziranoj stopi rasta od 1,8 posto.

Najvećem gospodarstvu eurozone, onom Njemačke, stručnjaci MMF-a predviđaju u ovoj godini rast po stopi od 1,3 posto i blago usporavanje u 2027., uz prognoziranu stopu rasta od 1,1 posto.

Talijansko gospodarstvo trebalo bi ove godine porasti za 0,8 posto i također blago usporiti u 2027., na 0,6 posto.

Najslabiji rast među vodećom četvorkom eurozone MMF predviđa Francuskoj, i to po stopi od 0,4 posto. U idućoj godini aktivnost bi trebala blago ubrzati, na 0,7 posto.

Jesenske prognoze za svjetsko gospodarstvo objavljene su u sklopu godišnjih sastanaka MMF-a i Svjetske banke koji se ove godine održavaju na Tajlandu, u Bangkoku, u razdoblju od 12. do 18. listopada.