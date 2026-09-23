Ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je ambiciozni Nacionalni plan industrije koji do 2034. godine želi povećati udio prerađivačke industrije u BDP-u, uz naglasak na održivosti i inovacijama.
Šušnjar otkrio veliki plan Vlade: Hrvatska do 2034. želi povećati udio industrije u gospodarstvu
Ministar gospodarstva Ante Šušnjar na konferenciji Dan velikih planova tjednika Lider poručio je da Hrvatska treba snažnu industriju koja stvara kvalitetna radna mjesta, izvozi i razvija vlastite proizvode. "Treba industriju u kojoj se znanje naših ljudi pretvara u proizvodnju i tehnologiju koja može konkurirati i na međunarodnim tržištima, pa već i sada konkurira", rekao je Šušnjar, dodavši da je to ambicija Nacionalnog plana industrije za razdoblje od 2027. do 2034. godine.
Istaknuo je, međutim, da aktualne cijene sirovina i energije otežavaju dugoročno planiranje.
Kazao je da naša država ima industrijsko znanje, sposobne ljude i poduzeća koja se dokazuju na zahtjevnim tržištima. Želja mu je da takvih poduzeća bude sve više.
"Nacionalnim planom želimo dati dugoročan smjer industrijskoj politici i veću predvidivost onima koji ulažu u proizvodnju", naglasio je ministar gospodarstva, rekavši i da je u središtu pristupa vlade modernizacija prerađivačke industrije.
Otkrio je i da Vlada do 2034. godine želi povećati udio bruto dodane vrijednosti prerađivačke industrije u bruto domaćem proizvodu sa 10,6 na 12,5 posto.
Industrijska bi proizvodnja, kaže, na takav način pridonosila snažnom razvoju hrvatskog gospodarstva. Nastojat će da se u Hrvatskoj proizvodi više, ali da ono što se proizvede ima veću vrijednost.
I on je, poput Milanovića, spomenuo važnost ulaganja u nuklearnu energiju, ali i u čiste tehnologije. Po njemu, zelena tranzicija mora biti provediva u stvarnim uvjetima poslovanja.
"Snažna domaća proizvodnja daje nam sposobnost da lakše odgovorimo na krize i zaštitimo gospodarsku sigurnost zemlje", naveo je ministar.
Najavio je i veća ulaganja u istraživanje i razvoj u bruto dodanoj vrijednosti prerađivačke industrije sa sadašnjih 1,65 na 2,8 posto.
Lakšim ostvarivanjem planova iz spomenutog nacionalnog plana za razvoj industrije pomoći će i financijska injekcija od tri milijarde eura, od čega 1,9 milijardi eura u razdoblju od 2027. do 2030. godine.
"Riječ je o procijenjenom okviru koji će se financirati kombinacijom nacionalnih sredstava, europskih sredstava i drugih financijskih izvora", naveo je ministar.
Glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber ocijenila je da je pred nama razdoblje u kojem država mora prepustiti investicijsku palicu privatnom sektoru.
Smatra da Hrvatskoj treba promjena formule ekonomskog rasta, iz modela vođenog državnom potrošnjom u model koji pokreću privatne investicije, tehnologija, inovacija, znanje i vještine.
Požalila se da ovdašnja porezna politiku koja šest puta snažnije oporezuje rad od kratkoročnog najma sigurno šalje pogrešan signal, da penalizira one koji rade, koji su zaposleni ili se obrazuju.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+