Šušnjar otkrio veliki plan Vlade: Hrvatska do 2034. želi povećati udio industrije u gospodarstvu

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar na konferenciji Dan velikih planova tjednika Lider poručio je da Hrvatska treba snažnu industriju koja stvara kvalitetna radna mjesta, izvozi i razvija vlastite proizvode. "Treba industriju u kojoj se znanje naših ljudi pretvara u proizvodnju i tehnologiju koja može konkurirati i na međunarodnim tržištima, pa već i sada konkurira", rekao je Šušnjar, dodavši da je to ambicija Nacionalnog plana industrije za razdoblje od 2027. do 2034. godine.

Istaknuo je, međutim, da aktualne cijene sirovina i energije otežavaju dugoročno planiranje.

Kazao je da naša država ima industrijsko znanje, sposobne ljude i poduzeća koja se dokazuju na zahtjevnim tržištima. Želja mu je da takvih poduzeća bude sve više.

"Nacionalnim planom želimo dati dugoročan smjer industrijskoj politici i veću predvidivost onima koji ulažu u proizvodnju", naglasio je ministar gospodarstva, rekavši i da je u središtu pristupa vlade modernizacija prerađivačke industrije.

Otkrio je i da Vlada do 2034. godine želi povećati udio bruto dodane vrijednosti prerađivačke industrije u bruto domaćem proizvodu sa 10,6 na 12,5 posto.

Industrijska bi proizvodnja, kaže, na takav način pridonosila snažnom razvoju hrvatskog gospodarstva. Nastojat će da se u Hrvatskoj proizvodi više, ali da ono što se proizvede ima veću vrijednost.

I on je, poput Milanovića, spomenuo važnost ulaganja u nuklearnu energiju, ali i u čiste tehnologije. Po njemu, zelena tranzicija mora biti provediva u stvarnim uvjetima poslovanja.

"Snažna domaća proizvodnja daje nam sposobnost da lakše odgovorimo na krize i zaštitimo gospodarsku sigurnost zemlje", naveo je ministar.

Najavio je i veća ulaganja u istraživanje i razvoj u bruto dodanoj vrijednosti prerađivačke industrije sa sadašnjih 1,65 na 2,8 posto.

Lakšim ostvarivanjem planova iz spomenutog nacionalnog plana za razvoj industrije pomoći će i financijska injekcija od tri milijarde eura, od čega 1,9 milijardi eura u razdoblju od 2027. do 2030. godine.

"Riječ je o procijenjenom okviru koji će se financirati kombinacijom nacionalnih sredstava, europskih sredstava i drugih financijskih izvora", naveo je ministar.

Glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber ocijenila je da je pred nama razdoblje u kojem država mora prepustiti investicijsku palicu privatnom sektoru.

Smatra da Hrvatskoj treba promjena formule ekonomskog rasta, iz modela vođenog državnom potrošnjom u model koji pokreću privatne investicije, tehnologija, inovacija, znanje i vještine.

Požalila se da ovdašnja porezna politiku koja šest puta snažnije oporezuje rad od kratkoročnog najma sigurno šalje pogrešan signal, da penalizira one koji rade, koji su zaposleni ili se obrazuju.