Mnogi nisu na listi! Glasačica iz Siska: 'Od 1996. živim na istoj adresi. Zašto ne mogu glasati?'

Kao i na prijašnjim izborima, normalno sam izašla glasati u pratnji supruga i kćeri, ali ovoga puta nisam mogla dati svoj glas. Zašto? Od 1996. godine živim na istoj adresi i imam važeću osobnu iskaznicu. Moj suprug i kći su mogli glasati, ali mog imena nije bilo na listi, kazala je glasačica Mirjana iz Siska.

Naime, zbog greške u sustavu Ministarstva unutarnjih poslova prilikom dostave podataka u Registar birača određeni broj birača nije na popisu te ne mogu glasati.

- Na biračkom mjestu su me uputili da odem u matični ured i donesem potvrdu te tek onda mogu glasati, ali to je stvarno nepravedno. Ne planiram ići do matičnog po tu potvrdu, želim normalno izaći na glasanje kao i ostali, ali to pravo mi je zbog nekakve greške uskraćeno. Moj glas možda nije odlučujući, ali želim dati svoj doprinos - kazala je biračica.

Iz odbora na biračkom mjestu su joj rekli da su danas, iako je neradni dan, matični uredi ipak rade upravo zbog ovakvih situacija.

Državno izborno povjerenstvo je zaprimilo upite više birača koji nisu bili upisani u izvatke iz popisa birača, a imaju važeću osobnu iskaznicu, navodno se radi o većem broju birača koji nakon poziva Ministarstva unutarnjih poslova, nisu podigli nove osobne iskaznice. I ti birači, da bi mogli ostvariti svoje biračko pravo, trebaju u nadležnom upravnom tijelu u županiji, odnosno Gradu Zagrebu, ishoditi potvrdu za glasovanje, tzv. plavu potvrdu, kojom će na biračkom mjestu dokazati svoje biračko pravo. Vezano uz navedeno, Državno izborno povjerenstvo zatražilo je očitovanje Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva pravosuđa i uprave.

- Koliko je još ljudi u istom problemu. Moram sama sebe upisati na izborno mjesto da bi ja imala pravo izbora. To je sve stvarno suludo. Stvarno mi nije jasno, smatram da je to protiv svih pravila. Smatram da bi netko trebao snositi posljedice za ovu pogrešku. Ne razumijem tko mi je oduzeo pravo da glasam - zaključila je ljutita Mirjana.