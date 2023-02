Mnogim građanima Uskrs će biti luksuz, a ovo korizmena godina

Čeka nas novi val poskupljenja. Prošle godine svjedočili smo stalnom rastu cijena kao posljedici rasta cijena energenata i rata u Ukrajini, pa potom i neopravdanom poskupljenju nakon uvođenja eura. Iako su nekima rasle plaće, mirovine, stizali su paketi pomoći i time se Vlada naveliko hvalila, no uporno je zanemarivala činjenicu da je rast inflacije sve to pojeo. Standard građana, ma koliko premijer uvjeravao u suprotno, ne da nije bolji, nego iz mjeseca u mjesec tone. Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom za prosinac 2022. iznosila je 1045 eura što je nominalno niže za 0,5%, a realno za 0,2% u odnosu na studeni 2022. To su oni koji ne rade u javnom i državnom sektoru.