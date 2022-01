Četvrtog dana potrage za Splićaninom Matejem Perišem u Beogradu, koji je nestao u noći s četvrtka na petak nakon što je s prijateljima bio u klubu Magacin (bivši Gotik), pojavile su se snimke nadzornih kamera na kojima se, kako kaže njegov otac Nenad Periš, vidi njegov sin kako trči i pokušava zaustaviti taksi. Kasnije su nadzorne kamere snimile muškarca koji ulazi u Savu i pliva, no otac nije mogao potvrditi da je na tim snimkama Matej.

Za Perišem se tragalo i u ponedjeljak navečer, a naši reporteri u Beogradu javili su se s mjesta gdje je posljednji put viđen.

POGLEDAJTE VIDEO: 24sata u Beogradu gdje je Matej Periš posljednji put viđen

Nestanak Mateja Periša

Božidar Spasić, srpski stručnjak za sigurnost, za RTL je rekao kako smatra da je izrazito pozitivno što stalno izlaze nove informacije.

- Policija je imala te snimke i sada rekonstruira kretanje i radi putanju po kojoj se kretao Matej i pokušavaju saznati što se dogodilo ovdje. Ovaj slučaj je veoma potresao Srbiju. Srpska policija je jako sposobna policija i ona će to odraditi kako treba - rekao je. Matejev mobitel je izgubio signal u trenutku kada je on zadnji put viđen.

Možda je mobitel bačen u Savu

- Posebno je zanimljiv taj signal mobitela. Kod nas stručnjaka je izazvalo nedoumicu to da li Matejev broj nije dostupan ili mobitel. U ovom slučaju to je bio mobitel. To znači da je moguće da se njegov mobitel nalazi u Savi, da je bačen u rijeku, da je uništen. Kada mobitel nema više signala to znači da apsolutno više nije u funkciji. To ukazuje na činjenicu da ga je ili on sam bacio ili da su naše pretpostavke točne pa da se on sam na kraju vratio u Savu - izjavio je Spasić.

- Snimke njegovog puta, traganje za taksijem, trčanje, sve je to blizu ovdje, moguće je da je izgubio orijentaciju i tražio taksi da se vrati. Pretpostavljam da nakon toga on prilazi Savi. Koja je dosta duboka, mutna i puna granja i svega živoga. Snimka u Savi će sigurno pomoći u istrazi - rekao je.

Matejevi prijatelji su prijavili njegov nestanak nakon 16 sati.

- To nisu djeca, imaju 27 godina, to su momci. Oni su se sasvim normalno ponašali. Tu je bilo 70 posto djevojaka i 30 muškaraca. Splićani su lijepi momci i tu je vjerojatno bilo i udvaranja i pretjerivanja u alkoholu. Moguće je i da su oni došli pijani kući i tek onda shvatili da ga nema. Trebali su prije reagirati jer bi to bilo od velike pomoći policiji - zaključio je za RTL.