Mobitel joj je eksplodirao pored glave: Djevojčica (14) poginula

Djevojka (14) poginula je nakon što joj je kraj glave eksplodirao mobitel koji se punio.

Alua Asetjyzy Abzalbek iz Kazahstana prije spavanje je slušala glazbu na mobitelu, a ujutro je pronađena mrtva, piše Daily Mail.

Kraj njene glave na jastuku bio je mobitel čija je baterija eksplodirala. Bio je uključen u struju, priopćila je lokalna policija.

