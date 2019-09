Na ovih 8 mjesta ne ostavljajte mobitel: U džepu i pod glavom

Iako po dosadašnjim saznanjima, energija zračenja koju stvaraju nije dovoljna da bi uzrokovala izravna oštećenja DNA ili dovela do značajnijeg zagrijavanja tkiva, te stoga, još nije poznat mehanizam kojim bi radiofrekventno zračenje dovelo do razvoja tumora, Međunarodna agencija za istraživanje raka 2011. godine klasificirala je zračenje mobilnih uređaja kao 'potencijalno karcinogeno' te znamo da mobilni uređaji emitiraju radiofrekventno zračenje koje se može apsorbirati u dijelove tijela u blizini, ističu u Školi narodnog zdravlja 'Andrija Štampar'. Zbog toga svakako treba biti oprezan s time kako ih nosimo i koristimo, dodaju.

Foto: Pexels

Prva sustavna retrospektivna studija o utjecaju mobitela pokrenuta je 2010. godine. Njome je obuhvaćeno oko 290.000 sudionika starijih od 18 godina, čije će zdravlje stručnjaci pratiti idućih 20 do 30 godina. No, već sada postoje razmatranja o tome da bi djeca koja su dugoročno izložena zračenju mobitela mogla biti pod povećanim rizikom od razvoja tumora, budući da je njihov živčani sustav osjetljiviji na utjecaj karcinogenih faktora.

Također, stručnjaci upozoravaju da su dječje ruke kraće u odnosu na odrasle, pa su djeca tako izloženija većoj energiji radiofrekventnog zračenja iz mobilnih uređaja. Kako puno toga o utjecaju mobitela na zdravlje još ne znamo, svakako se savjetuje voditi računa da ih koristimo tako da što manje ugrožavamo zdravlje, ističu stručnjaci.

To se posebno odnosi na mlade muškarce, jer brojna istraživanja ukazuju na povezanost mobilnih uređaja i negativnih posljedica na mušku plodnost, ističu u Školi 'Andrija Štampar'. Tako je, na primjer, prema istraživanju izraelskih znanstvenika s Medicinskog centra Carmel u Haifi, razgovaranje na mobitel dulje od 1 sat dnevno i držanje mobitela u džepovima hlača, bilo povezano s češćom pojavom abnormalne koncentracije sjemene tekućine.

Broj spermatozoida bio je smanjen i u onih koji su držali mobitel u pokraj kreveta tijekom noći ili razgovarali na mobitel za vrijeme punjenja uređaja. Istina, ima i studija koje nisu potvrdile tu povezanost, i još će nam trebati dosta vremena i studija da dođemo do kvalitetnijih zaključaka, no to bez sumnje znači da ne treba paziti.

- O štetnosti mobitela puno se govori i unatoč tome što još nemamo neke definitivne odgovore, neke su se stvari u međuvremenu iskristalizirale. Tako, na primjer, već postoje čvrste preporuke WHO da ga nipošto ne bismo smjeli koristiti u svrhu zabavljanja male djece, jer postoje indicije da to može utjecati na dječji mozak, kaže dr. Hrvoje Tiljak, liječnik obiteljske medicine.

Mobiteli su, kaže, danas postali zamjena za TV, kojeg su roditelji nekad palili da smire djecu dok ne obave neke stvari.

Foto: Elena Kratovich

- To nipošto nije dobro i danas već postoje preporuke WHO o tome koliko najviše djecu u predškolskoj dobi smijemo izlagati mobitelu - upozorava sugovornik.

Tako djeca do dvije godine uopće ne bi trebala imati pristup mobitelu, dok onoj starijoj možemo omogućiti 15-ak minuta igre s mobitelom na dan, no to treba biti uz nadzor roditelja, koji će voditi računa da se radi o sadržaju primjerenom za dijete, kaže liječnik.

- Kad su, pak, u pitanju starija djeca, kao i odrasli, iako zasad nema ograničenja, važno je imati na umu da ih trebamo koristiti oprezno. To svakako podrazumijeva da ih ne treba nositi u džepu blizu srca, ili u džepu od hlača, na primjer, jer dugoročno možda može imati ozbiljne posljedice na zdravlje. Bez obzira na to što danas još ne znamo kakve, ne treba se izlagati tom riziku - kaže sugovornik.

Evo nekoliko savjeta o tome kako smanjiti rizik od potencijalno štetnih zračenja, na koje podsjeća Reader's Digest.

1. Nikad ne nosite mobitel u džepu

Iako mnogi najradije ostavljaju mobitel u džepu od hlača, nemojte to činiti ako je mobitel uključen. Naime, pojačano zračenje može utjecati na zdravlje reproduktivnih organa. Postoje istraživanja koja ukazuju da to može utjecati na mušku plodnost, kao i ona koja ukazuju da to može biti povezano i s bolnim leđima.

2. Ne blizu prsiju

Postoje studije koje ukazuju da se zračenje mobitela može povezati s većim rizikom od tumora dojke. Iako ne postoje čvrsti dokazi, bolje ga je nositi u torbici, dalje od tijela. To se posebno odnosi na pacijente koji imaju ugrađene elektroničke uređaje koji potpomažu rad srca.

3. Ne spavajte s mobitelom

Ne držite mobitel u krevetu ili ispod jastuka tijekom noći, pogotovo ne ako ga punite, prvenstveno zbog toga što se može dogoditi da uređaj zbog zagrijavanja eksplodira te da se dogodi ozbiljna šteta. Svjetlo s ekrana može vam poremetiti san, što je još jedan razlog da mobitel maknete iz sobe, a onaj glavni je - potencijalno štetno zračenje. Ako ste mu već izloženi tijekom dana, jer bez mobitela ne možemo, tijekom noći ne mora biti tako.

4. Isključite punjač kad je pun

Ne punite predugo mobitel, prvenstveno zato što to može oštetiti bateriju. Svakako ga ne stavljajte u ladicu, ili pod jastuk, jer to može dovesti do pregrijavanja aparata.

5. Ne držite ga blizu lica

Prislanjanje mobitela na lice nije problem samo zbog toga što je ekran jako osjetljiv na dodir, pa možete prekinuti razgovor, nego i zato što tako možete prenijeti gomilu bakterija koje se na vašem telefonu nalaze. To može prouzročiti akne i iziritirati kožu.

6. Nikako u pretincu auta

Mobitel, općenito, nije dobro ostavljati u autu, a nikako na nekim mjestima gdje može doći do pretjeranog zagrijavanja, kao što je pretinac, na primjer. Pregrijavanje aparata može rezultirati eksplozijom, dok su oni manji problemi povezani s troškovima popravka: počet će se isključivati, ekran postaje slabiji i slično.

7. Ne s mobitelom na sunce

Iz istog razloga, mobitel nipošto nemojte izlagati direktnom suncu, primjerice tako da ga na plaži ostavite na ručniku. To može prouzročiti oštećenje ekrana, baterije i niza drugih problema u radu mobitela.

8. Van s njim iz kupaonice

Brojna istraživanja ukazuju na to da su mobiteli pravi rasadnici bakterija, a kupaonica je jedno od mjesta gdje će ih pokupiti najviše. Čak i ako ga ne držite uz školjku, kad povučete vodu, kapljica može dospjeti na mobitel i - eto izvora zaraze.

