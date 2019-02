Moćni i kontroverzni: Madurova supruga je vodila narko kartel?

Cilia Flores (62), venezuelanska prva dama, je 2013. postala najmoćnija žena u državi udajom za diktatora Nicolasa Madura. Cilia je odvjetnica i političarka, a optuživali su je za brojne kriminalne radnje, između ostalog i trgovinu drogom.

Flores je velika podrška svom suprugu. Ona je prije udaje za Madura bila i televizijska voditeljica i trendseterica. Za mnoge ona je najmoćnija žena u državi. Lokalni mediji je opisuju kao 'nemilosrdnu i misterioznu' te kao desnu ruku i glavnog savjetnika Maduru.

Nazivaju je i venezuelanskom 'Claire Underwood' (lik iz popularne serije Kuća od karata koju glumi Robin Wright). Ova 62-godišnjakinja je u politici već tri desetljeća. Tijekom tog perioda nebrojeno puta se susrela s optužbama za korupciju, nepotizam, kršenje ljudskih prava, trgovinu drogom...

Venezuela je u političkom kaosu od prošlog tjedna kad su Sjedinjene Države i niz zapadnih zemalja priznali 35-godišnjeg Guaidóa za predsjednika Venezuele. Rusija, Kina, Turska i druge države i dalje podržavaju Madura.

Venezuelanski predsjednik Nicolas Maduro (56) u srijedu je prekinuo diplomatske odnose s Washingtonom i dao zaposlenicima američkog veleposlanstva rok od tri dana da napuste zemlju nakon što je predsjednik Donald Trump (72) priznao oporbenog čelnika Guaida.

Guaidó Madura optužuje da je drugi mandat na izborima prošle godine dobio prijevarom.

- Spreman sam sjesti za pregovarački stol s opozicijom kako bi razgovarali za dobrobit Venezuele, za mir i njezinu budućnost - prenosi RIA Madurove riječi. Odbacio je održavanje prijevremenih predsjedničkih izbora, nazvavši to ucjenom, pa je poručio da države koje ga pozivaju na to trebaju čekati do 2025. godine.

Maduro je također u razgovoru za rusku agenciju zahvalio ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu na podršci. "Putin nam daje podršku na svim razinama i mi smo to primili s puno zahvalnosti i zadovoljstva", rekao je.

Poručio je i kako Venezuela uvijek ispunjava svoje financijske obaveze kreditorima, odgovarajući na pitanje hoće li Caracas vratiti dugove Rusiji i Kini. Rusija je u utorak objavila da bi Venezuela mogla imati poteškoća u vraćanju dugova Moskvi nakon što je Washington uveo sankcije nad venezuelskom državnom naftnom tvrtkom.