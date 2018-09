Moćni ljubavnik ruske carice na kraju je postao njezin svodnik

Visok, naočit, inteligentan i šarmantan Grigorij Potemkin bio je ruski aristokrat, jedan od najmoćnijih miljenika carice Katarine Velike. Za života je impozantni Potemkin nagomilao silne časti, funkcije i titule kojima ga je obdarila njegova deset godina starija ljubavnica carica. Dobio je čak i dvije kneževske titule. Postao je knez Svetoga Rimskog Carstva i knez Ruskog Carstva. Imao je i čin general-feldmaršala, a bio je na čelu ruske vojne hijerarhije kao predsjednik Ratnog kolegija.

Grigorij Aleksandrovič Potemkin rođen je na današnji dan 1739. u selu Čižovo pokraj Smolenska u srednje bogatoj plemićkoj obitelji. Nakon što je završio studij na glasovitom Moskovskom sveučilištu, pridružio se konjičkoj gardi.

Prvi seks u sauni u podrumu Zimskog dvorca

Carica ga je zapazila kao mladog časnika 1762. godine, a zbližili su se deset godina kasnije.

On joj je navodno pomogao da s trona svrgne svog supruga, za caricu razočaravajućeg i nesposobnog, slabašnog Petra III. Na svog muža je gledala kao na 'stvorenje vrijedno sažaljenja'. Nakon što je ona postala carica vladala je zemljom 34 godine te je preporodila reformama. Njeno razdoblje vladanja smatra se “Zlatnim dobom” u povijesti Ruskog Carstva.

Veza carice i Potemkina od početka je bila puni strasti. Pisali su jedno drugom strastvena pisma, a prvi put su vezu 'konzumirali' u sauni u podrumu Zimskog dvorca. Njoj su bile 44, a njemu 34 godine. Odmah je postao njen miljenik te dobio neke od najviših funkcija i položaja u Ruskom Carstvu.

Narednih 17 godina proveo je uživajući položaj najutjecajnijeg čovjeka u Rusiji, te je javno uživao u ogromnom luksuzu i bogatstvu.

Pomagao je carici u vođenju poslova, dobivao na dar mnogobrojne imanja i titule. Navodno su se Potemkin i carica tajno vjenčali u Vaznesenjskoj crkvi u Moskvi.

Čak su imali i kćer, Jelisavetu Grigorjevnu, koja je imala prezime Tjomkin, a to je bilo skraćeno očevo prezime. Na molbu Katarine II. austrijski car Josip II. proglasio je Potemkina knezom Svetog Rimskog carstva.

Birao tko će završiti u caričinu krevetu

Postali su snažni politički saveznici, no kako je rasla Potemkinova uloga na dvoru, tako se smanjivala ona u Katarininoj spavaćoj sobi. Veza je pukla jer je Potemkin svojoj dragoj sve češće nametao svoj politički svjetonazor i volju. A ubrzo su na scenu nastupili i novi miljenici. Katarina je inače bila poznata po svom razvratnom seksualnom životu, a navodno je kroz njezin život prošlo čak 300 muškaraca.

No to nije previše utjecalo na njihovu vezu, ona je postala čisto prijateljska, a njegov utjecaj na caricu zapravo nikad nije bio ozbiljnije poljuljan. I dalje je sudjelovao u donošenju odluka. No, bivši ljubavnik je ipak odlučio da stvari ne prepušta slučaju znajući koliki utjecaj muškarac u caričinoj postelji može imati, pa joj je postao svojevrsni svodnik i počeo dovoditi mladiće koji bi joj se mogli svidjeti. Utjecao je tako na izbor njezinih ljubavnika te odbacivao one koji njemu nisu bili po volji.

Guverner Nove Rusije

Potemkin je zadužio Rusiju i tako što joj je pripojio Krim., a ne samo time što je dugi niz godina ispunjavao caričine seksualne želje.

Postigao je impresivan uspjeh u novoosvojenim ruskim južnim provincijama, u kojim je bio apsolutni vladar. Pomagao je i Ruske i strane koloniste, osnovao je nekoliko novih gradova, i stvorio Crnomorsku flotu.

Godine 1790. vodio je ratne operacije na rijeci Dnjestru, a godinu dana kasnije vratio se u Sankt Peterburg 1791. nastojeći opet u potpunosti zadobiti caričinu milost i pažnju. Njezin najvažniji ljubavnik tada je bio četrdeset godina mlađi princ Plato Zubov.

Carica, poznata po tome da je poslije veze sa svim svojim muškarcima ostajala velikodušna i blagonaklona, uskoro mu je povjerila delikatan državnički posao. Postavila ga je za izaslanika na mirovnim pregovorima sa Otomanskim carstvom. No, na putu za Jaši gdje su bilo dogovoreni pregovori u listopadu 1791. Potemkin je preminuo. U trenutku smrti imao je 52 godine. Carica Katarina Velika umrla je pet godina nakon svog dugogodišnjeg miljenika.

Lažne nastambe dao podići da impresionira caricu

Upravo je caričin ljubavnik zaslužan za frazu - Potemkinova sela - koja označava nešto što u stvarnosti ne postoji, već postoji samo kao privid i opsjena. Naime, u nastojanju da brzo kolonizira novoosvojene i rijetko naseljene stepe južne Ukrajine, koje su pripale Carskoj Rusiji Potemkin je kao namjesnik često pribjegavao obmanama koje su trebale zavarati površne posjetitelje.

On je tako po opustjelim stepama južne Rusije dao sagraditi pored puta kojim je carica Katarina sa svojom pratnjom trebala kretati lažna sela kulise, sa lažnim seljacima, lažnim pastirima i lažnim stadima koja su premještana po potrebi. Time je obmanuo caricu Katarinu, koja je prolazeći tuda na svom putu za Krim, vidjela lažnu sliku brze i uspješne obnove kojom je rukovodio Potemkin.

Ali Potemkin je doista i osnivao i gradio potpuno nove gradove kao što su Herson, Sevastopolj, Nikolajev i Dnjepropetrovsk.



