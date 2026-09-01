Modi licem u lice s Putinom: Zaustavi rat u Ukrajini

Indijski premijer Narendra Modi pozvao je ruskog predsjednika Vladimira Putina da poduzme korake za okončanje rata u Ukrajini tijekom susreta dvojice čelnika na rubu samita Šangajske organizacije za suradnju (SCO) u glavnom gradu Kirgistana Biškeku u ponedjeljak, javljaju novinske agencije.

"Every single day spent in war pushes humanity backward."



PM Modi directly told Putin to end his war against Ukraine. pic.twitter.com/ZtLqhYquWv — UNITED24 Media (@United24media) August 31, 2026

Indija podržava sve mirovne napore, rekao je Modi tijekom razgovora. "Mora se krenuti putem od beskrajnog rata prema okončanju rata", rekao je on ponavljajući poziv koji je već ranije uputio.

Putin je odgovorio da je Rusija već na tom putu. Rat je izbio nakon ruske invazije u veljači 2022.

Indija i Kina nastavljaju trgovati s Rusijom, dok su Sjedinjene Države i Europska unija nametnule sankcije Rusiji zbog rata.

Kineski predsjednik Xi Jinping u ponedjeljak je rekao ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da će pod njihovim "strateškim vodstvom i zajedničkim naporima" temelji bilateralnih veza biti jači, sa svjetlijim izgledima, izvijestila je kineska državna agencija Xinhua.

"Neizvjesnosti i nepredvidivi čimbenici u međunarodnoj situaciji znatno su se povećali", rekao je Xi, dodajući da je težnja ljudi za mirom, razvojem i suradnjom ostala nepromijenjena.

Kina je spremna surađivati ​​s Rusijom i drugima kako bi "ojačala snage koje vode reformu globalnog upravljanja i unapređenje ravnopravnog i uređenog multipolarnog svijeta", rekao je Xi tijekom sastanka na marginama samita Šangajske organizacije za suradnju u Kirgistanu.

Njih dvojica su također razgovarali o međunarodnim i regionalnim pitanjima od zajedničkog interesa, izvijestila je Xinhua.

Putin bi se u utorak trebao odvojeno sastati s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoğanom, iranskim predsjednikom Masuudom Pezeškijanom i armenskim premijerom Nikolom Pašinjanom.