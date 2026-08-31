VIDEO Kijev peti dan pod dronovima: Sirene gotovo ne prestaju, grad skroz paraliziran

U ranim jutarnjim satima ozlijeđene su četiri osobe i oštećeni su skladišni objekti, stambena zgrada i maloprodajni objekt u kijevskoj regiji, rekao je regionalni guverner Timur Tkačenko na Telegramu. Rojevi dronova, od kojih su mnogi na mlazni pogon, proteklih su dana napadali Kijev i obližnja područja, pri čemu su poginuli stanovnici, oštećene su kuće i skladišta. Napad na skladište streljiva u petak izazvao je eksplozije u kojima je poginulo 38 ljudi.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je u nedjelju da je cilj stalnih napada dronovima iscrpiti Ukrajince. U četiri dana Rusija je lansirala gotovo 1500 dronova na Ukrajinu, od kojih je više od polovice na mlazni pogon, rekao je.

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Ruski napad također je uzrokovao požar na terminalu kojim upravlja privatna kurirska služba Nova Pošta u južnoj odeskoj regiji, rekao je u ponedjeljak guverner Oleh Kiper.

U jugoistočnom gradu Krivom Rihu, u napadu dronom na industrijsko postrojenje ozlijeđene su dvije osobe, rekao je u ponedjeljak lokalni dužnosnik.

I Ukrajina i Rusija zadnjih su tjedana pojačale napade na gospodarske ciljeve poput velikih internetskih trgovina i maloprodajnih lanaca, a Rusija je ciljala skladišta vodećih ukrajinskih lanaca supermarketa, najveće poštanske službe i trgovine kućnim potrepštinama.

Foto: Gleb Garanich

Ukrajina je također ciljala rusku infrastrukturu. Logističko središte u ruskom Jekaterinburgu napadnuto je dronom, rekao je u ponedjeljak lokalni guverner.

Rusija je ovog ljeta pojačala svoje zračne napade, iskorištavajući nedostatak presretača u Ukrajini sposobnih za obaranje balističkih raketa. No sve češći napadi valovima dronova tijekom dana uzrokuju novu vrstu poremećaja za stanovnike Kijeva, zbog čega se zaustavlja promet podzemne željeznice i remeti svakodnevni život.

Deseci putnika čekali su na prepunim peronima u Kijevu da se nastavi promet nakon što su vlakovi prestali prelaziti rijeku Dnjepar za vrijeme zračnih uzbuna.