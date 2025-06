Modrić na suđenju Mamićima: 'Vjerovao sam Zdravku. On je zaslužan za moju karijeru'

Crnim kombijem HNS-a, gotovo dva sata prije početka suđenja, na Županijski sud u Osijeku doveženi su nogometaši Luka Modrić i Nikola Moro. Doveženi su direktno iz hotela u kojemu su smješteni prije nekoliko dana, uoči utakmice hrvatske reprezentacije održane sinoć u Osijeku. Modrić i Moro, kao i Bišćan, danas su pozvani na sud u Osijeku kako bi svjedočili u postupku protiv Zdravka i Zorana Mamića te Damira Vrbanovića za izvlačenje novca iz Dinama.

- Luka Modrić, jel umor prošao od sinoć? - upitao je sudac Davor Mitrović Modrića, aludirajući na odigranu utakmicu.

- Prošao je. Slegli su se dojmovi - nasmijao se Luka.

- Vi ste već iskazivali o ovome slučaju u istrazi, da li se sjećate što se izjavili u istrazi? - upitao ga je opet sudac.

- Sjećam se - odgovorio je Modrić.

Ispričao je potom, kako je u Dinamo došao 2001. godine, s 15 godina, preko Mamićeve agencije koji je to dogovorio s njegovim roditeljima. Ostao je u Dinamu do 2008. godine. sa 17 godina potpisao je svoj prvi profesionalni ugovor, 2004. godine.

- Dva puta sam bio na posudbi nakon toga. Po povratku u Dinamo sve sam bolje igrao i produživao sam ugovore s njima jer su oni bili sve bolji i za mene povoljniji. Obično bi klub revalorizirao moje igranje i ponudili bi mi novi, financijski bolji ugovor. Meni je te ugovore nudio Zdravko Mamić, a ja sam ih prihvaćao bez dodatnih pregovora. Dinamo je prema meni ispoštovao sve odredbe ugovora. Novac je isplaćivan na račun - rekao je.

Ispričao je i kako je za vrijeme igranja u Dinamu bio u sklopu Mamić agencije, te da je njegov osobni agent 'na papiru' bio Nikky Vuksan.

- Bilo nas je dosta igrača u toj Mamićevoj agenciji. Nakon Dinama svoju sam karijeru nastavio u Tottenhamu. Zdravko me je nazvao i pitao me da li bih išao u Tottenham. Rekao je da su došli predstavnici kluba, iskazali interes, dali ponudu i rekao mi moje uvjete, primanja koja ću imati. Suglasio sam se s time. Već slijedeći dan sam išao u Englesku, na liječničke preglede i sve ostalo. Ne znam da li je u tim pregovorima oko transfera sudjelovao Nikky Vuksan koji je službeno bio moj zastupnik. Vjerujem da je o mojim uvjetima pregovarao Zdravko Mamić. Samnom je u London išao samo Zoran Mamić. Tamo smo potpisali ugovor i obavili sve uobičajene stvari koje se rade prilikom transfera. Moj menadžer nije išao sa nama. Ispred Tottenhama je tamo bio predsjednik kluba, direktori, ali iz Dinama samo Zoran i ja. Zdravka Mamića, nakon realiziranog transfera, nisam više vidio. Ne znam od koga se naplatio moj menadžer Nikky Vuksan i koliko je dobio; od mene nije - rekao je.

Na pitanje suca da li zna tko je Damir Jozić i da li je imao ikakvu ulogu u njegovom transferu Luka je rekao da zna da je Jozić bio jedan od ljudi koji su radili u Mamićevoj agenciji, ali da mu nije poznato da je on imao ikakvu ulogu u transferu. Naime, na svom je svjedočenju Jozić rekako kako je upravo on odigrao glavnu ulogu u dogovoru Modrićevog transfera obzirom da je spojio Dinamo sa Tottenhamom.

- Svi transferi uglavnom izgledaju slično. Tako je bilo i pri mom prelasku u Real Madrid. Ljudi koji su me zastupali u tom trenutku rekli su mi da postoji interes Reala, dogovorili su moje uvjete i samo je bilo pitanje vremena da se klubovi dogovore. Igrači ne sudjeluju u pregovorima između klubova i ja ne znam kako su ti pregovori tekli i što se dogovorilo - rekao je Modrić.

Na pitanje USKOK-a da li je Mario Mamić na bilo koji način sudjelovao u transferu u Tottenham, Luka je rekao da nema nikakva saznanja o tome.

Potom ga je Mamićev odvjetnik Filip Glavaš pitao da li je komunicirao s Mariom Mamićem za vrijeme igranja u Dinamu i Tottenhamu?

- Jesam. Imao sam s njime prijateljski odnos i svakodnevno sam se s njime čuo o raznim temama. Imao sam dobre odnose i s Vuksanom koji je bio moj menadžer i dok sam igrao u Tottenhamu- odgovorio je.

- A da li ste imali potpisan neki ugovor s Mamićevom agencijom i koje je obveze imala agencija prema vama? - pitao je Glavaš.

- Imali smo potpisan takav ugovor. Ne znam da li sam ga potpisao ja ili moji roditelji. Prema tom ugovoru agencija je imala obvezu voditi brigu o meni, o sportskoj opremi, imao sam pravo na smještaj i plaću od 500 maraka. Agencija je imala obavezu i meni kupiti prvi automobil, što je i učinila. Ispunili su prema meni sve obveze prema ugovoru. Osim tog ugovora, imao sam zaključen sa Zdravkom Mamićem još neki građanski ugovor. Moguće je da se zvao 'ugovor o međusobnim pravima i obvezama'. Ja ga nemam u posjedu. Koliko se sjećam bio je potpisan kod javnog bilježnika u Sesvetama. NIsam ga ni čitao, tada sam sa Zdravkom imao dobar odnos, vjerovao sam mu oko svega, bio je čovjek koji se brinuo o meni, i ne znam koje sam obveze imao po tom ugovoru. Samo sam ga potpisao - rekao je Luka.

Na pitanje Glavaša da li je Zdravko Mamić zaslužan za njegovu karijeru, Modrić je rekao da jeste.

- Ne znate da ste po tom ugovoru bili obvezni isplaćivati Zdravku Mamiću iznos od 20 posto primanja do kraja svoje karijere?

- Nisam znao za to iz ugovora jer nisam čitao ugovor. Nisam to Mamiću isplaćivao dok sam bio u Dinamu, niti je on to od mene tražio. Čuo sam od drugih igrača da su pričali kako mu to moramo isplaćivati. Taj ugovor je kasnije raskinut. Ne znam kada - dodao je Modrić.

Filip Glavaš je predočio Modriću sporni raskid ugovora iz 2012. godine i suda ga je pitao da li je vidio taj ugovor ikada.

- Vjerojatno sam ga vidio. To je bilo prije 20 godina.

Jeste ga vi potpisali?

- Ako nema mog potpisa, nisam ga potpisao.

- Da li imate saznanja da ste po tom građanskom ugovoru iz 2005. godine imali obvezu da sva sredstva koja vam pripadnu od inozemnih transfera pripadaju Zdravku Mamiću?

- Nisam to znao - rekao je Luka.

Na to je reagirao sudac Davor Mitrović koji je naglasio kako Luku Modrića i Dejana Lovrena dalje neće pitati da li su u potpisanim ugovorima s Dinamom imali dogovoreno transferno obeštećenje.

- Zabranjujem ta pitanja. To je riješeno! - rekao je sudac.

- Ali to smo pitali i ostale svjedoke - inzistirao je Glavaš.

- Zato što smo morali. Modrića i Lovrena ne moramo jer je o tome već donešena pravomoćna sudska odluka. Vi to možda ne znate, jer niste vršili uvid u spis; sve što je riješeno u prethodnom predmetu, smatra se riješenim. Ako trebate izvršili uvid u taj spis, možete - upozorio je sudac još jednom nakon čega se zahvalio Modriću na dolasku.

- Eto, samo jedno poluvrijeme, 45 minuta svjedočenja - nasmijao se.. I Modrić je izašao.