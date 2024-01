Modrićeva punica: Nisam novac isplaćivala u gotovini, Mamić je davao pozajmice Dinamu...

Suđenje braći Mamić se nastavlja i sudac Davor Mitrović danas je saslušao pozvane svjedoke. Jedna od njih je Vesna Juraić, punica Luke Modrića i nekoć Mamićeva bliska prijateljica i suradnica. Ona je poznata ovom sudu jer je, 2016. godine tužiteljstvo u Osijeku, protiv nje podignulo istragu zbog davanja lažog iskaza. Bilo je to u vrijeme kada je trajalo prvo suđenje protiv Zdravka Mamića i kada su na sudu svoje iskaze davali Luka Modrić, Dejan Lovren te Vesna Juraić. Ona je od 1996. do 2008. godine bila na čelu računovodstva Dinama i članica Dinamove Skupštine te je u sporno vrijeme poslovanja kluba napravila i reviziju njihovog računa te u ustvrdila da su financije u redu.

Odmah na početku rasprave sudsko je vijeće odredilo stanku od pola sata kako bi donijeli odluku o rješenju Visokog kaznenog suda koji je prihvatio dvije od tri predane žalbe odvjetnika Marija Mamića. Naime, u tom rješenju VKS-a stoji da sud nije dovoljno jasno obrazložio odluke o pritužbama. Prvenstveno se to odnosi na okrivljenog Marija Mamića čiji su se odvjetnici žalili na povredu prava te zabranu upravljanja osobnom imovinom. Odvjetnici su žalbama također zatražili i promjenu mjesne nadležnosti za ovaj postupak, kao i izuzeće vijeća, predsjednika vijeća i ostalih sudaca.

"Rješenja sudskog vijeća donešena su sukladno uputama Višeg suda. Kao i na prethodno, tako i na ovo imate pravo žalbe" istaknuo je sudac Davor Mitrović nakon stanke.

"Upitno je da li se zbog ovih novih okolnosti može očekivati pravedno suđenje pred ovim sudom. Radi zaštite prava okrivljenika, tražim da se odgodi ova i sve naredne rasprave do pravomoćne odluke Visokog kaznenog suda o današnjim odlukama suda, obzirom da je isti ukinuo ranije donešene" zatražio je Filip Glavaš, branitelj prvooptuženog Zdravka Mamića čijem su se prijedlogu pridružili i ostali odvjetnici.

Punica Luke Modrića: Ja nisam nikada nikome novac isplaćivala u gotovini

Na te se zahtjeve Uskok usprotivio ističući kako je tim prijedlozima obrana usmjerena na odugovlačenje postupka.

Vijeće je u novoj kratkoj stanci odlučilo da žalba odvjetnika ne odgađa raspravu i ona je nastavljena saslušanjem Vesne Juraić.

"U Dinamu u računovodstvu radila sam 13 godina. O upravljanju računom odlučivala je Uprava. Fakture koje dođu u računovodstvo su već odobrene, verificirane i spremne za knjiženje. Osobno nisam nikada nikome novac isplaćivala u gotovini. Uobičajeno su zaposlenici i igrači novac dobivali preko računa. Bilo je perioda kada je novca bilo dovoljno, kada se igrala Liga prvaka, ali bilo je perioda i kada smo morali štedjeti. Kada sam 1996. godine došla u klub sve je bilo u redu, onda je kriza bila 2006. godine, a kada smo kasnije ušli u Ligu prvaka opet je sve bilo u redu. Na sjednicama Skupštine kluba nikada se nije spominjao inozemni račun Dinama. Ne sjećam se da je račun Dinama ikada bio blokiran u razdoblju od 2002. pa do mog odlaska iz kluba. Uprava je tada imala tri člana – Zdravka Mamića i Damira Vrbanovića, a treći član nekada je bio, a nekada i ne" kazala je Juraić koju je Uskok potom upozorio da je ranije, tijekom istrage, svjedočila drugačije te da je rekla da je Dinamo bio u blokadi.

"Dinamo je 2000. godine čak 8 mjeseci imao nadzor nad poslovanjem. Tada je utvrđeno dugovanje jer su neki krediti tretirani kao plaće. Tada je dugovanje bilo oko 200 milijuna kuna. Ne sjećam se kada je poslovanje Dinama prešlo na udrugu i da li to ima veze sa dugovanjem. Kada je poslovanje prebačeno na udrugu Dinamo je imao otvoren račun u Privrednoj banci. Znam da je Mamić davao osobne pozajmice Dinamu ali se ne sjećam u koju svrhu su one davane. Meni Dinamo nije davao nikakve gotovinske isplate" kazala je Juraić, no Uskok ju je ponovo upozorio da u spisu postoji isplatnica iz srpnja 2006. godine na kojoj je njen potpis, a iz koje je vidljivo da je primila 1.989 kuna.

"Na to sam zaboravila. Možda je bilo takvih isplata i drugima, ali sam zaboravila. Ne znam i ne sjećam se da li su Zdravku Mamiću vraćane pozajmice koje je davao. Ne sjećam se da je postojala ikakva dokumentacija da je Mamić zatvorio neko dugovanje kluba" kazala je Juraić odgovarajući potom na brojna pitanja Uskoka i branitelja optuženika.

"Obveze koje je NK Dinamo prema igračima nisu se isplaćivale prema ugovorima, nego prema fakturama, a to nije bilo uvijek isto. Ako neki igrač ne bi izdao fakturu, ne bi dobio plaću. Dinamo je igračima isplaćivao neto iznos i iznos PDV-a, a klub je Poreznoj upravi plaćao porez i prirez. Nagrade su se isplaćivale po pravilniku i odluci stručnog stožera. Knjigovođa od igrača koji su dobivali naknade u bruto iznosu obračunavali su porez i prirez. Nije mi poznato da su neki igrači, prije 2000. godine, od kluba imali velika potraživanja. Nije mi poznato da je igrač Jasmin Jagić imao potraživanje od kluba od 500 tisuća dolara te da mu je to isplaćeno u gotovini. Mi nismo knjižili nikakve obveze prema igračima unaprijed, nego samo verificirane fakture. Igrač je mogao promijeniti ugovor ili otići bez naknade. Klub nije knjižio stanje duga prema igračima. Nije knjižio ni potraživanja od igrača" odgovorila je Juraić na sva postavljena pitanja.

Mario Božina: Ne sjećam se iskaza kojega sam davao 2016. godine u istrazi

Potom je na klupu za svjedoke sjeo Mario Božina.

"Ne sjećam se iskaza kojega sam davao 2016. godine u istrazi. Bio sam zamjenik Damira Vrbanovića, glavnog direktora kluba u to vrijeme. Bavio sam se poslovima tekućeg poslovanja koje nije imalo veze sa sportskim dijelom. Počeo sam raditi 2005. godine, do 2007. godine kada sam se razbolio, a radni odnos mi je prestao 2009. godine. Klub je u to vrijeme financijski jako loše stajao. Mamić je dao pozajmice klubu da bi se isplatile plaće. Nismo imali sponzore jer su sportski rezultati bili loši,a nisamo je imao dosta zaposlenih. Nije bilo novca za plaće za radni kolektiv. Računovodstvo je trebalo imati uvid u stanje dugovaranja i potraživanja prema igračima. Odjel računovodstva i financija vodila je Vesna Juraić i ja sam joj ponekad pomagao. Ne sjećam se točno što je sve ulazilo u financijske izvještaje koje je podnosila Juraić. Nisam znao da je tada Dinamo imao otvoren račun u inozemstvu ni da se nekim igračima tada isplaćivao novac u gotovini" kazao je Božina ističući kako je svega nekoliko puta bio na sjednicama Skupštine i Nadzornog odbora kluba. Rekao je i da mu je poznato da su Zdravku Mamiću vraćene dane pozajmice, ali ne zna da li je to bilo u gotovini ili na račun.

Uskok mu je predočio isplatnicu sa njegovim potpisom iz koje je vidljivo da je preuzeo od kluba određeni iznos. "Potpis je moj, ali ja nikada nisam preuzeo nikakav iznos. Potpis je tu stoga što smo u nekim situacijama potpisivali bjanko isplatnice jer

smo se često nalazili daleko od kluba, a trebalo je izvršiti isplatu" rekao je Božina rekavši i kako nije bio uključen u poslove transfera niti o uplatama na račun Dinama nakon nekih transfera.

Potom su mu iz Uskoka prezentirane još dvije isplatnice na iznose od 90 i 95 tisuća kuna. "Ovaj potpis je sličan mojem, ali nije moj. Po ovim isplatnicama ispada da sam ja klubu posudio novac, pa su mi ga oni vratili. Ja sam u klubu radio za prosječnu plaću i zasigurno nisam pozajmljivao klubu novac, kako mi je sada prezentirano iz tih isplatnica" kazao je Uskoku Božina.

"Tko je onda primio u vaše ime 485 tisuća kuna?" pitao je Uskok Božinu.

"Mogu pretpostaviti da je to isplaćeno Zdravku Mamiću. Ne znam tko je potpisivao te isplatnice iako se to čini kao moj potpis. Nisam primio nikakav novac. Zašto je navedeno da sam ih ja primio, nije mi jasno. Nisam imao mogućnosti posuđivati novac Dinamu jer sam imao prosječnu plaću, dvoje djece i suprugu" kazao je Božina pozdravivši Marija Mamića i Damira Vrbanovića na izlasku iz sudnice.