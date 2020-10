Mogao je to biti krvavi obračun s pumom. Šest minuta ga je vrebala, a on je ostao priseban

<p>Punih šest minuta je išla za njim, u tih par minuta izgovorio je milijun psovki, no zahvaljujuć upornosti i pametnim reakcijama, nije došlo do krvavog obračuna.</p><p>Radi se o bliskom susretu planinara i pume u američkoj saveznoj državi Utah, točnije iskustvu muškarca koji se na YouTubeu predstavlja kao Kunkyle Z. Snimku susreta s pumom u dva dana je pogledalo više od 3 milijuna ljudi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Puma ga je slijedila šest minuta, a nekoliko puta ga je pokušala i napasti. Snimao je kako planinari i prije nego što je uočio predatora. Mislio je da je naišao na riseve, no ispalo je da su to bili mladunci pume, a njihova majka nije bila sretna što ga vidi.</p><p>Unatoč svemu, planinar je ostao priseban i što je još važnije - neozlijeđen. Nekoliko puta je mahao rukama prema njoj da je uplaši i vikao. Nakon dugih šest minuta je odustala.</p><p>Puma može trčati 50 km/h, s mjesta može skočiti 6 metara, a okomit skok iznosi 2.5 m. Ugriz ima jači od bilo kojeg psa. Puma ima četiri prsta, a pandže su uvučene koje po potrebi izbaci. Odrasli mužjak pume može biti dugačak i do 2,5 m (od njuške do kraja repa), a teži oko 70 kg. U posebnim slučajevima može dostići i 95 kg. Odrasle ženke su dugačke oko 2 m i teže oko 35 kg (uvijek računajući od vrha njuške pa do kraja repa). Mačići pume su prekriveni crno-smeđim točkicama, a rep im je savijen u krug. Pume žive oko 25 godina. </p>