Dječaku (8) puma izgrizla lice: 'Pronašao sam štap i spasio se'

Hrabri dječak iz američke savezne države Colorado ispričao je svoju potresnu priču nakon što ga je prošli mjesec napala puma u blizini obiteljske kuće, piše Sky News.

Pikea Carlsona (8) puma je napala u gradiću Bailey, a ispred njegove kuće stvorila se niotkuda i počela ga gristi.

U jednom trenutku, grabežljivac od 30 kilograma je u svojoj čeljusti držao dječakovu glavu, ali mališan se i dalje borio udarajući pumu u oči sa štapom.

- Udarao sam je rukama, štapom... Što god sam našao u blizini. Jedva sam našao štap koji je na kraju puknuo - ispričao je 8-godišnjak koji je nakon incidenta morao na dvije operacije lica. Dozivao je u pomoć oca, ali on ga nije čuo jer je bio u kući.

Divlja mačka ga je odvukla do obližnjeg drveta i tek ga je tamo uočio brat koji je pozvao pomoć odraslih.

'I tried to punch it in the eye': 8-year-old boy fights off mountain lion attack with a stick https://t.co/Ezyb9HyfBQ