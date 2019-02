'Mogli smo spasiti troje djece. Netko će snositi odgovornost'

Životni partneri Ivo Šegota i Mladen Kožić podnijeli su Ustavnom sudu u srijedu zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona o udomiteljstvu.

- Upoznati ste s našom pričom. Mi smo pet godina u vezi, 2015. smo sklopili životno partnerstvo i vjenčali se. Odmah iduće godine pokušali smo posvojiti dijete, no odbijeni smo sa jasnim dekretom da ne možemo posvojiti jer smo u istospolnom partnerstvu. Godinu dana nakon toga pokušali smo udomiti. Sve je prošlo jako lijepo preko Centra za socijalnu skrb, prošli smo sva testiranja i razgovore, sve to jako dugo traje, no i oni su nas u konačnici odbili. Nakon oba slučaja žalili smo se ministarstvu, a ono je u oba slučaja potvrdilo stav oba centra i nama je jedini pravni lijek ovaj zahtjev - kazao je Ivo Šegota.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Naš stav je da Zakon o udomiteljstvu nije u skladu s Ustavom jer krši elementarni zakon o ravnopravnosti svih građana Republike Hrvatske, ali krši i mnoge druge zakone o diskriminaciji. Bitno je reći da u Hrvatskoj ima puno istospolnih parova s djecom i oni ne doživljavaju nikakve strašne probleme, nema nikakvih stigmi, škole i vrtići su spremni za njih, zato nas i čudi što država ne želi progresivno gledati u budućnost, već nas zadržava u nekom prošlom stoljeću - govori Šegota.

Mladen Kožić je, pak, dodao kako njima nije cilj rušiti zakon.

- Nama je u interesu pomoći ovoj vlasti. Na neki način ona nas je 'outsourcala' da joj pomognemo oko poboljšanja ovog zakona koji je očito neustavan. Čudi nas da se predsjednica nije htjela oglasiti oko ovog pitanja, iako smo je to zatražili. Svjesno se prema nama ponašaju kao prema obiteljskim zajednicama drugoga reda - kaže Mladen Kožić i dodaje: 'Pozivamo ovim putem i Vladu i Sabor i predsjednicu da se počnu ponašati u skladu s činjenicom da postoje različite vrste obitelji u ovoj zemlji i da oni predstavljaju ne samo jednu vrstu obitelji, već sve obitelji -.kaže Kožić.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

'Društvo nas tretira kao građane drugog reda'

Također, dodaju, čitali su i puno kritika da je novi zakon i velika kampanja oko njega dovela do toga da je imamo svega 50 novih udomiteljskih obitelji.

- To je 50 spašenih života. Je li moguće više, ne znam, ali mi pouzdano znamo da su tri dugine obitelji htjele biti u tom društvu. To bi bila još tri spašena života. Netko će morati snositi odgovornost za to, da je netko odlučio da troje djece koji su mogli pronaći svoj dom, neće ga pronaći, već će biti u domu do svoje 18. godine i potom biti prepušteni sami sebi - kazao je Mladen i napomenuo: 'Mi se nećemo seliti u drugu državu, mi želimo Hrvatsku uvesti u tu europsku obitelj koja dozvoljava istospolnim zajednicama da udomljuju i posvajaju djecu. Mi smo glas svih manjinskih obitelji koje ovo društvo tretira kao građane drugog reda - kazao je Mladen Kožić.

Obojica navode da su puni optimizma.

- Ustavni sud je već poslao poruku nakon referenduma u kojem je vrlo jasno zauzeo stav da istospolni partneri moraju imati jednaka prava kao i drugi. Imamo podršku znanstvene i stručne javnosti i sigurni smo da ćemo u dogledno vrijeme pomoći određenom broju djece da pronađu svoju obitelj - kazao je Mladen Kožić.

Paradoks hrvatskih zakona

Ivo Šegota ukazao je na paradoks hrvatskih zakona.

- Ako ste samac, država neće propitivati vašu seksualnu orijentaciju i vi ćete moći ući u registar potencijalnih udomitelja. Problem nastaje kada sklopite životno partnerstvo. Vidite paradoks, jedan zakon vam dopušta da se vjenčate, a, s druge strane, kada želite koristiti neki drugi zakon onda država kaže ne možete baš zato što se sklopili životno partnerstvo - navodi Ivo Šegota.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Kazali su da je već nekoliko udruga podnijelo zahtjev za ocjenu ustavnosti.

- Cijela priča je zapravo takva da ne možete ostati emotivno netaknuti. Djeca u domovima su djeca koja nitko neće, svi žele posvojiti drugačiju djecu. Nažalost, ta djeca ostaju dugotrajno u domu, a znamo da oni kasnije prohodaju, kasnije progovore, kasne za svime u životu i imaju taj jedan minus koji nose cijeli život - navodi Šegota.

Napomenuli su kako znanost već 40 godina proučava ovaj fenomen i nije našla ni jedan razlog zašto istospolni parovi ne bi mogli odgajati i imati svoju djecu.

Ako ih Ustavni sud odbije, imaju plan B

- Mi smo, kad smo pristupili u obje situacije, bili vrlo jasni i rekli da smo spremni udomiti upravo djecu iz te najteže udomljive skupine djece, stariju djecu, djecu romskog etničkog podrijetla i djecu koja imaju određene zdravstvene probleme. Upravo to najviše rastužuje i to vas emocionalno iscrpljuje, jer znate da ni ovaj Božić ta djeca nisu provela u nekom domu, u obiteljskoj situaciji s nekim s kime se mogu smijati i plakati. Tete u domovima imaju svoje radno vrijeme, a rade sa 10-20 djece. Oni uvijek dijele tu tetu s nekim. To najviše rastužuje - kazao je Šegota.

POGLEDAJTE PRIČU IVE I MLADENA:

[video: 1202476 / ]

Još jednom su kazali da su optimistični što se tiče Ustavnog suda, ali imaju i plan B.

- Ako nas Ustavni sud odbije, postoji Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu koji je u nekoliko sličnih slučajeva već presudio u korist istospolnih parova - kazao je Šegota.

Tema: Hrvatska