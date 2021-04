Dobro se nosimo s Covidom kao bolnica, ostali smo bez 300 postelja u potresu. Ali imamo svoj Covid odjel, na kojem imamo oko 150 zaposlenika koji rade isključivo s tim pacijentima - rekao je Ante Ćorušić, ravnatelj KBC-a Zagreb za HRT.

Ćorušić kaže kako, uz sve probleme u zdravstvu, imamo dobar sustav koji se dobro drži.

- Vjerujem da većina Hrvata zna da imamo dobar sustav pored onog koliko mi u njega ulažemo, vjerujem da ćemo i treći val suzbiti. mislim da Nacionalni stožer radi dobar posao. Ono što mene zabrinjava je što se ljudi neće pridržavati mjera, a sustav će sigurno izdržati. Ono što me brine je nespremnost oko realizacije cijepljenja i manjak doza. Znanost je napravila svoje, ali to je biznis i nažalost neki od proizvođača nisu ispunili obveze i drugo, naš narod mora shvatiti da moramo nositi maske i održavati higijenu - poručio je Ćorušić.

Ćorušić je kritizirao korona partyje koji su se mogli vidjeti ovog vikenda u centru Zagreba.

- Ja razumijem mlade, i mogu razumjeti okupljanje na otvorenom ako se drži distanca, ali ne mogu razumjeti pjevanje. To je problem u Hrvatskoj, ali i svijetu. Ljudi se teško prilagođavaju na neki oblik stege. Važno je držati se epidemiološki propisanih mjera i stvar će biti pod kontrolom - upozorio je Ćorušić.

Kaže kako je svjestan da je ljudima ovo sve skupa već dosadilo, ali da je virus i dalje opasan i da se treba suzdržati od masovnih okupljanja.

Nažalost, ni cijepljenje ne ide najboljim tempom jer dosta ljudi se odbija cijepiti AstraZenecom.

- Mislim da su sva cjepiva dobra, ono što je uvijek bilo, imat ćete komplikacije cijepljenja, toga je bilo i od MoPaRu i drugih, to je logično i to je normalno kod svih cjepiva pa tako i ovih, na milijun će biti desetak komplikacija. To je kod svih tako, pa tako i kod ovih. Kad je riječ o cijepljenju starijih ljudi, mislim da je bilo pametnije cijepiti osoblje - rekao je Ćorušić.

Kaže kako cijepljenih preko reda ima jako malo, a to su ionako doze koje su ostale viška.

- I kod nas se oko 14 ili 16 ljudi cijepilo, tih takozvanih preko reda. To je višak doze koja uvijek ostane. Ljudi su se našli u tom trenutku tamo. Mi sad na lageru imamo 160 doza AstraZenece. Pfizera imamo minimalne količine. Cijepljeno je 40% sestara, ali mislim da možemo biti i bolji - smatra Ćorušić.

Komentirao je i odluku talijanskih vlasti koje su donijele dekret da svi oni koji se ne cijepe, dobivaju otkaz.

- Ja sam za snagu argumenta, nisam za otkaze, nego za uvjeravanje ljudi da je cjepivo dobro. Ako je odbio cjepivo, to mu ne može priznati kao profesionalna bolest ako si liječnik ili sestra - rekao je Čorušić.

Naš sustav je financijski neodrživ, ali nas gura entuzijazam zdravstvenih djelatnika, smatra Ćorušić.

- U Hrvatskoj se neće dogoditi Bergamo, ističe Ćorušić. Jako smo dobro organizirani, imamo dobru epidemiološku službu i takva situacija se neće dogoditi - zaključio je.