Moguće je izaći iz blokade uz pomoć financijskih stručnjaka

Do kraja života ne želim trošiti više od onoga što primam, na želim više koristiti minus, kartice ne dolaze u obzir, čim primim plaću dižem je cijelu i ne - neću ništa kupovati na rate. Gotovo pet godina bila sam blokirana i sad imam granicu koliko ću dati za majicu, suknju, kremu za lice... Ne želim više nikad živjeti u blokadi kad ne smiješ koristiti ni karticu za tekući račun. Pa i za sto kuna, koje možeš dignuti s računa, moraš stati ispred šaltera u banci. Nikad više ne želim osjećaj da svi kolege uplaćuju po 50 kuna za poklon drugom kolegi, osim tebe, nikad više da vidim dijete koje osjeća da mu ne mogu nešto priuštiti, pa to i ne traži. Govori to Zagrepčanka (38) koja je tek početkom ove godine izašla iz blokade uz podršku financijskih stručnjaka.

Sve je krenulo na loše kad je promijenila posao, a plaća se smanjila. Rastala se pa su i životni troškovi porasli, ali ostao je “švicarac” za autokredit koji je porastao s 890 na 1700 kuna, kao i rate nenamjenskog kredita od 135.000 kuna. Banke su njezine kredite prodale tvrtkama za naplatu potraživanja, a dug od 300.000 kuna zbog kamata je došao na oko 500.000 kuna. Godinu i pol dana trebalo joj je da ispregovara da joj se dug smanji na malo više od 200.000 kuna.

- Ali nisam mogla ponovno se sama zadužiti jednim kreditom za taj cijeli iznos i činilo mi se da sam u bezizlaznoj situaciji – govori naša sugovornica. A onda je kontaktirala stručnjake iz tvrtke BE-ON koji su se specijalizirali za financijsko savjetovanje blokiranih. Zahvaljujući njima, ona i njezin novi životni partner podigli su četiri kredita kojima je sva dugovanja platila, odblokirali su je i već nekoliko mjeseci gospodari svojim životom.

Hrvatska udruga banaka (HUB) u suradnji s tvrtkom BE-ON kreće u edukativnu kampanju diljem Hrvatske i organizaciju radionica za prezadužene

- Napokon sam slobodna, jedan kredit sam otplatila, uskoro i drugi, za godinu dana rate za kredite smanjit će mi se na oko 2000 kuna. I uz te kredite, ostatak moje plaće sad nije blokiran, samo je moj, mogu priuštiti nešto sebi i djetetu. Napokon živim... – kaže. Igor Škrgatić iz tvrtke BE-ON, koji joj je pomogao, kaže da su naša sugovornica i njezin partner mladi i obrazovani te imaju poslove kod dobrih poslodavaca.

- Sami su se nagodili s vjerovnicima, a naš savjetodavni angažman omogućio im je da ipak odaberu više kreditora te su sve dugove jednokratno podmirili kreditima za reprogram. Ova mlada žena kroz neko vrijeme potpuno će se financijski oporaviti, bez straha od prezaduženosti. I to je naš najveći uspjeh u radu – govori Škrgatić.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Igor Škrgatić, direktor tvrtke BE-ON

Čini se kako u javnosti pomalo neopaženo prolazi činjenica da postoje financijski stručnjaci koji se bave blokiranima, rješavaju njihove slučajeve posebno, svaki za sebe, te pomažu pojedincima da izađu iz blokade u svega nekoliko mjeseci, čak i kad su dugovi golemi. To rade iz tvrtke BE-ON, koja je pomogla i samohranoj majci iz ove priče. A blokirani često skrivaju svoje probleme, zatvaraju se u sebe i vode gotovo bezuspješnu borbu s dugovima iz kojih nikako ne mogu izaći.

Svjesni svega toga, Hrvatska udruga banaka (HUB) u suradnji s BE-ONOM kreće u veliku edukativnu kampanju diljem Hrvatske i organizaciju Radionica za prezadužene građane. Prva radionica bit će u Zagrebu i na njoj će pokazati da su mnogi možda na korak do deblokade, a da toga nisu ni svjesni.

- U posljednje dvije godine nekoliko puta analizirali smo iznose i blokirane račune kako bi definiranjem problema pokušali pronaći odgovarajuće rješenje. Tako je došla i ideja o radionicama. Društvu trebaju pozitivni primjeri kako bi se pozitivno utjecalo na sve one koji nisu mogli izaći iz blokade. Rješenja i izlazi uvijek postoje, moramo vjerovati u to – rekao je direktor HUB-a Zdenko Adrović, koji je svesrdno podržao projekt Radionica za prezadužene građane. Prva radionica bit će u Zagrebu 24. travnja od 17 sati u Pučkom otvorenom učilištu u Ulici grada Vukovara 68, a potom slijede radionice diljem Hrvatske.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL Zdenko Adrović, direktor Hrvatske udruge banaka

Adrović je napomenuo kako svaki blokirani ima svoje specifičnosti i razloge zašto je blokiran te da svima treba otvoriti vrata da se kroz razgovor, traženje individualnih rješenja, na zakonit i praktičan način pomogne pojedincu da izađe iz blokade u kojoj nema financijsku slobodu.

A stručnjaci na radionicama otkrivaju mnoge mogućnosti za koje blokirani ne znaju, pa i to da se o visini duga može pregovarati, da se on može smanjiti, da se može dogovorit i otpis kamata. A uspješnost rada s blokiranima nakon radionice je čak fantastična.

- I 50 posto onih koji su bili na radionicama te ušli s nama u program restrukturiranja duga uspjeli su se deblokirati, i to se odnosi na one koji rade u tvrtkama s dobrim bonitetom. To je vrlo opipljivo, to je optimistično, ali najveći je izazov zapravo doći do onih koji su se ‘predali’ i misle kako za njih nema rješenja – govori Igor Škrgatić iz tvrtke BE-ON, koji već treću godinu organizira radionice za blokirane. Na njima je dosad bilo oko tisuću blokiranih iz cijele Hrvatske. Škrgatić kaže da se najlakše može odblokirati zaposlene na neodređeno i umirovljenike te ako im dug nakon nagodbe ne prelazi 220.000 kuna. Za deblokadu obično treba od dva do tri mjeseca. Savjeti stručnjaka ne koštaju ništa dok se pojedinac ne deblokira.

- Ako uspijemo u deblokadi, cijena savjetovanja je od 3712,50 kuna do 8950 kuna, u što je uključen i PDV, a u 95% slučajeva to je višestruko manji iznos od onoga koliko naši financijski savjetnici uspiju za pojedinca uštedjeti, i to kroz nagodbe i otpise kod vjerovnika – govori Škrgatić. Njihov posao je gotov tek kad se nekoga deblokira, kad pojedincu ostaje kredit kojim je podmirio sve svoje dugove i kad mu se status u kreditnom registru (HROK) zavede kao uredan. To znači da je ponovno kreditno sposoban i financijski slobodan. Direktor HUB-a Adrović podržao je ove radionice jer u njima vidi napokon pozitivnu priču vezanu uz blokirane, proaktivnost i volju da se za blokirane treba boriti, ali na način da sami stanu na noge, da se ne mora čekati samo na pomoć države, otpis dugova i socijalne mjere.

Tema: To mi treba