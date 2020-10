\u2013 O\u010dekivali smo da \u0107e postojati jedan konsenzus kako se vi\u0161e javnost ne bi bavila SDP-om i unutarnjim stvarima \u2013 dodao je. O\u010dekuje da \u0107e prevladati razum, ali da u ni\u0161ta nije siguran.\u00a0

<p>Nakon jučerašnje kaotične situacije u SDP-u, u kojoj je njihov Klub odbio Grbinove rošade, Siniša Hajdaš Dončić rekao je danas za <strong><a href="https://www.vecernji.hr/vijesti/sinisa-hajdas-doncic-o-nevidenoj-situaciji-u-sdp-u-i-sjednici-kluba-zastupnika-1436573">Večernji list</a></strong> kako ne bi rekao da je to pobuna te da mu je žao što kolegice i kolege u Klubu nisu percipirale odluku članstva, a to je da je Grbin pobjednik.</p><p>- Peđa Grbin uz jednoglasnu odluku predsjedništva je predložio manje od 20 posto promjena u Klubu SDP-a, to su dva ili tri saborska mjesta. Nije bilo potrebno za takvu reakciju, nisam to očekivao, to je nepotrebno - rekao je.</p><p>– Očekivali smo da će postojati jedan konsenzus kako se više javnost ne bi bavila SDP-om i unutarnjim stvarima – dodao je. Očekuje da će prevladati razum, ali da u ništa nije siguran. </p><p>– Mislim da će se tenzije unutar kluba smiriti. Pozivamo članice i članove kluba da racionaliziraju svoje odluke i da normalno surađujemo – rekao je.</p><p>– Peđa Grbin je s odlukom predsjedništva naveo četiri stvari da se promijene da bi bila bolja suradnja i da bi bolje klub funkcionirao. Legitimno je pravo da predsjednik stranke bude predsjednik kluba, to je bivši predsjednik odbio – kaže Hajdaš Dončić. Njegovo imenovanje na čelo saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na čijem je čelu dosad bio Nikša Vukas bila je i jedna od spornijih odluka.</p><p>– Pravilo predsjednika je da predloži izbor ljudi koji želi da bliže surađuju u Saboru, taj prijedlog je došao u paketu. Tu se ne radi o pojedinačnim slučajevima nego o tome ima li predsjednik legitimitet i upravlja li klubom ili ne upravlja. Ne može ni u političkoj stranci ni u bilo kojem poduzeću biti dvostruki lanac zapovijedanja. Ili imaš predsjednika stranke koji ti je ujedno i šef i nemaš paralelnu strukturu. Ako imaš paralelnu strukturu, tu se ne zna tko upravlja procesima – pojasnio je.</p><p>– Bolje možda neke stvari rješavati na početku mandata. Postoji mogućnost i za radikalne mjere ako se situacija ne normalizira – rekao je</p><p>Na pitanje ako u subotu ne dobiju većinu na Glavnom odboru, Hajdaš Dončić kaže da to znači da ni odbor ne podržava predsjednika. Dodaje da je tad jedina opcija ostavka i novi izbori.</p><p>- Ako ne možete upravljati procesima i strankom, legitimno možete sazvati konvenciju. Apsolutno se toga ne bojimo – rekao je. No na pitanje je li to početak kraja SDP-a kaže da je ovo novi početak SDP-a i da će u roku 60 dana riješiti probleme. Na pitanje tko stoji iza ove pobune kaže da ne zna.</p><p>- Simptomatično je da se prvi puta od sazivanja Sabora pojavio Davor Bernardić koji je bio izričito negativno nastrojen prema Peđi Grbinu i nakon toga je 16-17 zastupnika tako glasovalo - rekao je.</p>