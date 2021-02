Gospodin Vanđelić se našao na tržištu u trenutku kada smo mi tražili privremenog ravnatelja Fonda za obnovu Zagreba, prihvatio je tu dužnost, a kako se suradnja razvijala, na dnevni red je došla mogućnost da se kandidata za zagrebačkog gradonačelnika. Razgovarali smo o tome, moj je dojam bio da je bio vrlo zainteresiran za to, a što se dogodilo u posljednjih nekoliko dana bilo bi dobro da on same kaže, poručio je premijer i šef HDZ-a Andrej Plenković nakon što je Damir Vanđelić odustao od toga da bude HDZ-ov kandidat za izbore u Zagrebu.

- Koliko sam ja razumio, on o tome ne želi govoriti. Mislim da je imao prigodu da je taj Kairosov čuperak sada bio na raspolaganju, a da će biti u budućnosti na ovaj način kako se sada posložila politička situacija u Zagrebu, teško - rekao je dodavši kako je HDZ bio spreman podržati ga kao nadstranačkog kandidata.

- Imao je prigodu učiniti za Zagreb i više od ovoga što će imati prigodu učiniti kao ravnatelj Fonda - dodao je.

Naglasio je kako su insinuacije da HDZ želi daljnju suradnju s Milanom Bandićem netočne. Dapače, živciraju ga.

- Ne znam tko to uopće pušta u javnost. I za mene je ta teza kao predsjednika Vlade iritanta koliko je kriva i netočna - rekao je dodavši kako je s Vanđelićem razgovarao tri mjeseca o kandidaturi.

Na pitanje koji su točno razlozi njegova odustanka, Plenković je poručio kako to treba pitati njega.

- Ovo što je izašlo u medije je apsolutno netočno. Morate njega pitati - ponovio je.

Upitan hoće li predsjednik zagrebačkog HDZ-a Mislav Herman biti kandidat, Plenković nije htio otkriti.

- HDZ će imati kandidate u sljedećim tjednima. Nije Herman jedini u Zagrebu koji može ići u tu utrku, kad budemo imali kandidata o tome ćemo vas izvijestiti. Na Hermanu je kao predsjedniku gradske organizacije da pronađe najbolje rješenje - rekao je.

Bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, rekao je, nije opcija, a ministri ostaju ministri.

- Ta opcija nije na stolu, ministri imaju svoje zadaće i ostaju u Vladi - rekao je upitan za Zdravka Marića.

Što se tiče bivše predsjednice, kaže da je to pročitao u medijima.

- Ni to nije opcija, koliko ja znam ona ima ambicije više za međunarodne aktivnosti - poručio je.

'S obzirom na njeno iskustvo, smatrali smo da Martina Dalić može dati kvalitetan doprinos'

Na pitanje čime ga je zadužila bivša ministrica gospodarstva i potpredsjednica Vlade, Martina Dalić, da ju je unatoč teretu predložio za čelno mjesto u Podravci, premijer je istaknuo da je sve to stvar pregovora države i suvlasnika - mirovinskim fondovima.

- Dalić je bila na dispoziciji, slično kao i Vanđelić. Razgovarali smo o nekoliko opcija. S obzirom na njeno iskustvo reformistice, upravljačko iskustvo, smatrali smo da ona može dati kvalitetan doprinos. Ja sam već stekao iskustvo oko toga što je percepcija, a što realnost.. Ako je negativna percepcija vezana za to da je zbog dugova jedne velike kompanije bio ugrožen cijeli naš financijski i ekonomski sustav i radna mjesta prije četiri godine...U određenim trenucima država mora intervenirati. To je potez koji je spasio tu kompaniju - rekao je.

Na pitanje zašto nije bila dovoljno dobra za ostati u Vladi, a jest za voditi Podravku, Plenković je istaknuo kako on ne vidi ništa loše u ovome.

- Dapače, to je šansa i za Podravku i ciljeve koje suvlasnici žele, a to je veća dobit. Ne znam po čemu ona kao doktorica ekonomije ima slabije reference nego bivši gradonačelnik Koprivnice koji je bio na čelu Podravke - rekao je Plenković aludirajući na Zvonimira Mršića.

O seksualnim uznemiravanjima

Što se tiče seksualnog uznemiravanja po fakultetima i na HRT-u, upitan može li rektor Damir Boras ostati na toj funkciji nakon svega, kazao je da je za to da se sve istraži i ispita.

- Ja sam zamolio ministra Fuchsa da ispita tu situaciju, on je nadležan, ja čitam o tome u medijima. Uključivši i ovo na HRT-u. Ja sam sklon tome da se sve ispita i detaljno istraži o čemu se radi. Ako postoji nešto što nije primjereno da se to sve skupa sankcionira, ali zaista je teško iz moje pozicije do kraja saznati što se tu zbiva i da li je u procesnom smislu netko propustio poduzeti određenu radnju, koja bi bila zdravorazumska kada dobije saznanja o takvom slučaju - istaknuo je.

Epidemija

Kada je riječ o epidemiološkim mjerama, premijer je istaknuo kako smo smanjili broj novozaraženih, da situacija nije idealna, ali je povoljnija. Ponovio je kako velik broj zemalja ima strože mjere od nas.

- Mi nikad nismo imali policijski sat niti potpuni lockdown, mislim da je psihološki to pogrešno. Kad je riječ o onima kojima je ograničena poslovna ili društvena aktivnost, ta vrsta restrikcije, nažalost, je plod preporuka stručnjaka s jedinim ciljem smanjenja širenja zaraze. Prije 15. veljače stavit ćemo sve na stol i vidjeti što se može popustiti - rekao je.

Čim se epidemiološke okolnosti promijene, dodao je, Vlada i Stožer će dopustiti da ljudi rade svoj posao.

- Ne postoji neka politička volja zbog koje oni ne mogu raditi, nama je zbog toga žao. To je i teret za sve druge porezne obveznike - rekao je.

Podsjetio je kako je Vlada za očuvanje radnih mjesta isplatila do sada devet milijardi kuna i naglasio je kako su na današnjoj sjednici donijeli program potpora za djelatnosti u sektoru turizma i sporta u iznosu 1,5 milijardi kuna.

- Ministri koji su nadležni non stop raspravljaju i komuniciraju s različitim udrugama i s te strane mislim da stvari idu dobro - rekao je.

Što se tiče zahtjeva za rasterećenjem poduzetnika u vidu smanjenja davanja, parafiskalnih nameta, Plenković ističe kako su ukinuli u prošlom mandatu 1,1 milijardi kuna parafiskalnih nameta i neporeznih davanja.

- I sa tim planom idemo dalje i smanjivat ćemo sva ta opterećenja za koja smatramo da možemo. neka služe za financiranje određenih aktivnosti, ni jedna ne služi za nešto što nenamjenski. Mi smo sad u situaciji gdje imamo ovu amblematičnu temu HGK, sutra će vjerojatno biti HOK, preksutra HTZ, možda se netko dosjeti da maknemo ovu Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu. Tko zna što će sve u kreativnom smislu doći na dnevni red da se proglasi kao nekakvim nametom koji nije potreban - poručio je.

Na pitanje o situaciji na Sljemenu, gdje se stvaraju gužve kao da epidemije nema, istaknuo je da su preporuke jasne.

- A i postoji odgovornost svih. Jasno mi je da je ljudima dosta restriktivnog načina života, ali ja mogu samo apelirati na zdrav razum - rekao je.