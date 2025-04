'Moj je otac na Maksimiru krv ostavio, gradio ga je iz zatvora’

Koliko Hrvati imaju sreće sa sportom, toliko nemaju sa sportskim građevinama. Da zemlja čiji identitet počiva na sportu i turizmu nema adekvatnog prostora svjetske kategorije gdje bi mogla udomiti velike utakmice, prvenstva, ali i koncerte pomalo jest nevjerojatno, ali i to će se, uz malo one igraće sreće, uskoro promijeniti. Ako su se oko ičega mogli usuglasiti Grad Zagreb i Vlada, to je morao biti središnji državni stadion. Prema predstavljenom planu, novi ćemo stadion na Maksimiru dobiti krajem 2029. godine. S uklanjanjem postojećeg kreće se 2027., kako navode iz Grada, nakon što se prvo obnovi onaj u Kranjčevićevoj ulici, gdje će se Dinamo preseliti na te dvije godine.

