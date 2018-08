'Moj jedini grijeh je što sam pobijedio nepoštenu Hillary'

Američki predsjednik Donald Trump reagirao je na izjave svojeg bivšeg odvjetnika koji se nagodio s tužiteljima i priznao da je tijekom kampanje platio bivšim Trumpovim ljubavnicama za šutnju.

Trump je na Twitteru napisao da je njegov jedini grijeh što je na izborima pobijedio 'nepoštenu' Hillary Clinton i demokrate. Također tvrdi da su isplate Stormy Daniels bile legalne jer su 'došle od njega', piše Daily Mail.

- Ono što je on napravio (bivši Trumpov odvjetnik Cohen, op.a.), novac nije uzet iz kampanje, to je najvažnija stvar. Novac nije uzet iz kampanje i to je ono najglavnije, došlo je od mene, o tome sam i pisao na Twitteru - rekao je Trump za Fox News. Na pitanje da li je znao o isplatama, Trump je za Fox News rekaod a je saznao kasnije.

Podsjetimo, prvo je bivši Turmpov odvjetnik Michael Cohen pred sudom priznao krivnju po osam točaka optužnice prema kojima mu prijeti čak 65 godina zatvora, a potom je krivim proglašen šefa kampanje Paul Manafort jer je od američkih poreznih vlasti skrivao iznose koje je dobivao od proruskih političara u Ukrajini.

Bivši Trumpov odvjetnik Cohen je, izgleda, postigao nagodbu s njujorškim saveznim tužiteljima u zamjenu za kaznu od dvije do pet godina i sad je počeo pričati o svemu što se događalo tijekom kampanje za predsjedničke izbore u SAD-u.

Između ostaloga, i o skandalu koji se gotovo pola godine veže uz Trumpa - o njegovoj seksualnoj aferi s pornoglumicom Stormy Daniels. Ona je, naime, prije početka predsjedničke kampanje potpisala ugovor s Trumpom i Cohenom, koji ju je obvezao da šuti o njihovu seksualnom odnosu.

Američki mediji su u siječnju ove godine objavili da taj ugovor zaista postoji, a Daniels je tužila Cohena i Trumpa zbog tvrdnji u nevaljanost ugovora. Cohen je u utorak priznao pred tužiteljima da je 'u koordinaciji i prema nalogu kandidata za najvišu saveznu dužnost skrivao informacije koje bi bile štetne za tog kandidata u kampanji'.

Pritom je jasno da je kandidat kojeg Cohen proziva Donald Trump. Cohen je priznao da je Stormy Daniels platio 130.000 dolara za šutnju, ali i još nekome. Za šutnju je platio i Playboyevoj zečici Karen McDougal, s kojom je Trump navodno imao 10-mjesečnu aferu 2006. godine. Njoj je Cohen 'iz svojeg džepa' platio 150.000 dolara za šutnju, a priznao je kako mu je Trump taj novac vratio.