Moje dijete je umrlo u mukama, satima je ležao na ulici kao pas

Moje je dijete moglo biti živo da su ga počeli spašavati na vrijeme. Satima je ležao na cesti, a to nije zaslužio. Najviše me boli što je umro u mukama, a nitko mu nije mogao pomoći. Mučio se do zadnjeg časa, rekla je za Jutarnji list Martina Klapan, majka Mattea Ružića.

Matteo je, podsjetimo, preminuo u nedjelju u Zaprešiću nakon što u vozilu Hitne pomoći, koja je prva došla na intervenciju, nije bilo liječnika koji bi mu pomogao.

- Na tabletama sam, tresem se. Jučer sam bila na injekcijama. Užasno mi je teško. Ne znam što pokrenuti, kuda otići. Ministar Kujundžić je rekao da je sve bilo po propisima, a do Mattea nije uopće došla Hitna pomoć nego sanitetsko vozilo sa sestrom i tehničarom koji su u torbi imali flaster i bivacin. Moje dijete nije povraćalo na cesti, nije se ogreblo, on je umirao. Vikao je da mu netko pomogne, nije mogao doći do zraka. Sve manje i manje je disao. Pričala sam s čovjekom koji je bio s njim do zadnje sekunde, koji ga je gledao kako je počeo plaviti i umirao mu na rukama - rekla je majka.

Jučer je poslala poruku ministru Kujundžiću i pitala ga što bi on napravio da se radilo o njegovu djetetu.

- Došla sam do privatnog broja Milana Kujundžića i poslala sam mu poruku. Pitala sam ga bi li mu bilo drago da su tako ležala njegova djeca na cesti satima poput psa. Da su tako ležali Ana i Hrvoje? Zar životi njegove djece vrijede više od života moga Mattea? - pita Martina i dodaje da joj nije ništa odgovorio, a zna i da neće.