'Moji sinovi su zaraženi korona virusom, što mislite kako sam'

Ne moram reći kako sam se osjećala čuvši da mi je sin zaražen. Ako ste majka, možete zamisliti, rekla nam je majka blizanaca iz Zagreba koji su prvi hrvatski pacijenti oboljeli od korona virusa.

Njezin sin, koji je prije tjedan dana bio na utakmici Lige prvaka u Milanu s djevojkom, prvi je obolio. Kako blizanci žive s majkom, danas je i bratu potvrđena zaraza te je tako postao drugi hrvatski pacijent u izolaciji.

- S djevojkom je u Italiji bio tri dana, no ona nema simptoma. To je zaista zanimljivo kod ove bolesti. Sa sinovima sam u kontaktu, no ne mogu ih posjećivati. Imaju blaži oblik bolesti – dodala je majka. Ona je također pregledana i ne pokazuje nikakve simptome.

- Ja sam za sada super, u kućnoj sam izolaciji – dodala je smirenim glasom. Pohvalila je sve nadležne službe zbog brzine i načina na koji su reagirali.

- Mogu vam reći na primjeru svoje djece da su naše službe za svaku pohvalu. Vrlo su organizirane i humane na nivou, a uvjeti su iznad svih očekivanja – rekla je majka. Zamolili smo je da nam opiše kako je tekla procedura u slučaju prvog oboljelog sina, gdje se i kome javio te kako se razvijala situacija.

- Moj sin je prvo zvao liječnicu opće prakse zbog simptoma i boravka u Italiji. Ona je potom zvala epidemiološku službu, koja je poslala sanitetsko vozilo i potom je sve krenulo u proceduru od testiranja do izolacije. Sve se odvilo vrlo brzo i zaista u vrijeme ovog kritizerstva svi koji rade u organizaciji zaslužuju samo pohvale - dodala je majka. Ne krije koliko je ponosna na sinove koji su oboje visoko obrazovani i zaposleni.

Dan kad je otkriven prvi zaraženi korona virusom u Hrvatskoj razgovarali smo s njegovim bratom koji se sutradan pokazao pozitivan na koronu.

- Vi ste prvi koji ste mi javili i nadam se da je dezinformacija. Moram se čuti s obitelji jer vi očito znate više nego ja. S bratom se ne čujem redovito tako da ne znam gdje je bio - rekao nam je brat oboljelog pacijenta. Dogovorili smo se čuti kasnije, no više se nije javljao. Danas je ministar Vili Beroš objavio kako je i brat obolio. No nema mjesta panici, simptomi su im blagi i ne spadaju u rizičnu skupinu.

Iako sve nadležne službe upozoravaju da nema mjesta panici, u utorak, kad su obavijestili zaposlenike Ericssona o zaraženom kolegi, ljudi koji ondje rade svjedoče kako su se radnici mahom razbježali s posla. Slični poriv imali su i djelatnici zagrebačkog HEP-a jer ondje radi drugi zaraženi brat. Ministar Vili Beroš, izvijestivši o drugom oboljelom, rekao je kako se nisu iznenadili pozitivnim nalazima.

- To je bilo i očekivano. Naime, brat prvog pozitivnog bolesnika također je pozitivan, također ima lakšu kliničku sliku. Dobro je da je njegova djevojka negativna, ona je zadržana i dalje na promatranju, pa će se pratiti njezino stanje - rekao je ministar, koji je sinoć doputovao iz Rima, za koji kaže da “tamo ima nešto slučajeva, ali nema znatnijeg širenja epidemije”. Svi dosadašnji bolesnici koji su pozitivni na korona virus iznimno su dobrog stanja bez značajnijih znakova bolesti.

Majka blizanaca kod kojih je potvrđen korona virus radi u Ministarstvu vanjskih poslova. Zbog toga je u utorak i ondje zavladala panika iako razloga za brigu nije bilo. Iz MVEP-a su medijima potvrdili da njihova zaposlenica nakon kontakta sa sinom kod kojeg je potvrđen korona virus nije bila u ministarstvu i nema potrebe za poduzimanjem mjera.

Drugi zaraženi je brat blizanac prvog zaraženog, a radi u HEP-u, i to u HEP Trgovini u Vukovarskoj ulici 37. U HEP-u doznajemo da su zatvorili restoran tvrtke u Vukovarskoj ulici u Zagrebu, gdje je uprava, te poduzimaju ostale potrebne korake. Oni koji su bili u neposrednom kontaktu sa zaraženim, kažu, zamoljeni su da ne dolaze na posao, a oni koji su došli prije te obavijesti, poslani su kućama. Pozvani su epidemiolozi u tvrtku. Jučer su napravili još jedan test na djevojci zaraženog, iako je prvi test bio negativan. Kako su naveli, ima neke simptome prehlade.

