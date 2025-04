Mokri san Trumpova ministra obrane: On mašta o pravom građanskom ratu s ljevicom!

Jeff Sharlet, američki pisac, novinar i profesor na Dartmouth Collegeu. proslavljen knjigama, esejima i reportažama koje istražuje utjecaj religije na politiku i autoritarizam u SAD-u (najpoznatije djelo "The Family: The Secret Fundamentalism at the Heart of American Power" je kasnije adaptirano i u Netflixovu dokumentarnu seriju), autor koji je radio za Vanity Fair, GQ, The New York Times Magazine i druge, prije dvije godine je objavio knjigu "The Undertow: Scenes from a Slow Civil War". Tu Sharlet govori o dubokim političkim, kulturnim i ideološkim podjelama u SAD-u. On vrlo uvjerjivo opisuje kako SAD klize prema obliku sporog građanskog rata — ne nužno kroz formalno objavljeni rat, nego kroz sve intenzivnije sukobe među građanima, političku radikalizaciju, rast fašističkih ideja, rast kršćanskog nacionalizma i nasilnu retoriku koja sve više prodire u javni život.

Sharlet je pisao i o aktualnom Trumpovu ministru obrane Peteu Hegsethu, bivšem voditelju Fox Newsa. Zapravo, može se reći da je Hegsethovo imenovanje u Trumpovoj administraciji za Sharleta stiglo kao apsolutna potvrda njegovih teza. O tome je napisao i esej krajem prošle godine. Nije Sharlet jedini koji je smatrao da je Hegsethovo ime najšokantnije kadrovsko rješenje u Trumpovoj administraciji, čak i pokraj cijele legije opskurnih tipova i zagovaratelja najluđih teorija zavjera.

Često se zadnjih mjeseci spominjala Hegsethova izjava iz 2019. godine, kada je na televiziji izjavio da nije oprao ruke deset godina jer "ne vjeruje u postojanje mikroba". Kasnije je tvrdio da se šalio, ali njegovi bivši kolege s Fox Newsa prisjetili su se kako je redovito jeo hranu koja bi mu pala na pod. Posljednjih dana je Hegseth suočen s mnogo ozbiljnijim prozivkama zbog dijeljenja osjetljivih vojnih informacija privatnim porukama u Signal grupi (slično kao grupni chat na WhatsAppu).

