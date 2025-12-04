Obavijesti

TVRDE IZVORI

MOL želi kupiti Lukoilovu imovinu u Europi. Orban je već razgovarao s Trumpom?

Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Mađarski premijer Viktor Orban razgovarao je s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom o MOL‑ovom interesu za Lukoilovu imovinu na sastanku u studenom, rekao je jedan od izvora

Mađarska naftna i plinska grupa MOL iskazala je američkim dužnosnicima interes za kupnju međunarodne imovine sankcioniranog ruskog naftnog diva Lukoila, rekla su u četvrtak tri upućena izvora. Krajem listopada američko ministarstvo financija uvelo je sankcije Lukoilu i Rosneftu, uz obrazloženje da želi ograničiti ruske proračunske kapacitete za financiranje rata u Ukrajini. Nekoliko dana kasnije Lukoil je objavio da namjerava prodati inozemnu imovinu, potvrdivši da je prihvatio ponudu švicarskog multinacionalnog trgovca sirovinama Gunvora.

Početkom studenog Gunvor je povukao ponudu budući da je Washington signalizirao da mu ne namjerava izdati dozvolu za poslovanje.

Sredinom prošlog mjeseca američko ministarstvo ministarstvo financija produljilo je preko Ureda za kontrolu strane imovine rok za zaključivanje ugovora o prodaji Lukoilove imovine do 13. prosinca.

Lukoil razgovara s Exxon Mobilom, Chevronom i s nekoliko ulagača s Bliskog istoka, rekli su u četvrtak izvori za Reuters.

Interes su, prema dosadašnjim navodima neimenovanih izvora, pokazali i američka investicijska tvrtka Carlyle, te Abu Dhabi National Oil Company i konglomerat International Holding Company iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE).

Lukoilov međunarodni ogranak sa sjedištem u Beču vlasnik je rafinerija u Bugarskoj, Rumunjskoj i Nizozemskoj, udjela u naftnim poljima u Kazahstanu, Uzbekistanu, Iraku, Meksiku, Gani, Egiptu i Nigeriji te mreže benzinskih postaja u 20 zemalja, uključujući i Hrvatsku i SAD.

Naftna i plinska kompanija MOL zainteresirana je u prvom redu za kupnju Lukoilovih rafinerija i benzinskih postaja u Europi, te udjela u nalazištima u Kazahstanu i Azerbajdžanu, rekao je jedan od tri izvora koji su željeli ostati anonimni zbog osjetljive teme.

Američko ministarstvo financija odbilo je za Reuters komentirati njihovu informaciju, a MOL i Bijela kuća nisu odmah odgovorili na Reutersov upit da je komentiraju.

Mađarski premijer Viktor Orban razgovarao je s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom o MOL‑ovom interesu za Lukoilovu imovinu na sastanku u studenom, rekao je jedan od izvora. 

FILE PHOTO: A gas torch is seen next to the Lukoil company sign at the Filanovskogo oil platform in the Caspian Sea
Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Mađarska je nakon tog sastanka dobila izuzeće od američkih sankcija pa može još godinu dana koristiti rusku naftu i plin, napominje Reuters.

Orban je već prije godinu dana potvrdio da je MOL zainteresiran za Lukoilovu rafineriju u bugarskom Burgasu, prema navodima portala Daily News Hungary.

