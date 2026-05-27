SUD ODBIO TUŽBU MOL-A

MOL o arbitraži: 'Hrvatska nije uspjela dokazati da je Hernádi sudjelovao u podmićivanju...'

Piše Antonela Šaponja,
Umjesto 91 milijuna eura koje je tražio, MOL iz arbitraže izlazi kao gubitnik i Hrvatskoj mora platiti 775.000 eura troškova postupka

MOL je izgubio arbitražu koju je pokrenuo protiv Republike Hrvatske. Kako je izvijestio DORH, arbitražni tribunal u cijelosti je odbio tužbeni zahtjev MOL-a protiv Republike Hrvatske, kao i bilo koji drugi tužbeni zahtjev te naložio MOL-u platiti tuženoj Republici Hrvatskoj troškove tribunala i administrativne troškove postupka u iznosu 775.000 eura s kamatom.

- Riječ je o tužbenom zahtjevu koji je MOL kao tužitelj izvorno postavio u ICSID investicijskoj arbitraži u kojoj je u srpnju 2022. donesen arbitražni pravorijek. Tim je pravorijekom MOL upućen da u trgovačkoj arbitraži ostvaruje svoj tužbeni zahtjev zbog navodne povrede Ugovora o plinskom poslovanju i Prve izmjene ugovora o plinskom poslovanju, a radi isplate naknade štete.

Stoga je MOL 2023. godine pokrenuo trgovačku arbitražu protiv Republike Hrvatske. Tijekom postupka MOL je tvrdio da je Republika Hrvatska povrijedila Ugovor o plinskom poslovanju i Prvu izmjenu ugovora o plinskom poslovanju i tražio naknadu štete u iznosu 36.152.485,00 eura odnosno alternativo naknadu štete za INU u iznosu 91.121.742,00 eura. Tribunal je u cijelosti odbio tužbu MOL-a - naveli su iz DORH-a.

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar čestitao je DORH-u na kvalitetno vođenom procesu i zaštiti hrvatskih interesa. O izgubljenoj arbitraži oglasio se i MOL, čije priopćenje prenosimo u cijelosti: 

- Međunarodni arbitražni sud sa sjedištem u Švicarskoj jednoglasno je utvrdio da Hrvatska nije uspjela dokazati da je predsjednik Uprave i glavni izvršni direktor MOL Plc.-ja sudjelovao u podmićivanju. Ovo je treći međunarodni forum koji odbacuje optužbe Hrvatske za podmićivanje, koje je dva puta odbacio i švicarski Vrhovni sud, a zasebno i INTERPOL.

Središnji dio odluke suda bio je duboki skepticizam prema istinitosti i pouzdanosti ključnog svjedoka Republike Hrvatske, Roberta Ježića. Sud je donio svoju odluku unatoč tome što su hrvatski sudovi proglasili Zsolta Hernádija i bivšeg hrvatskog premijera Ivu Sanadera krivima za korupciju, uglavnom na temelju Ježićevog svjedočenja. Implicitno odbacivanje hrvatskih presuda od strane suda u potpunosti potvrđuje MOL-ov stav u vezi s izmišljenim optužbama za podmićivanje.

U istoj odluci, sud je odbacio MOL-ov zahtjev za odštetu, stvarajući presedan koji šalje ozbiljnu poruku budućim stranim investitorima. MOL-ov zahtjev za odštetu proizašao je iz kršenja Prvog amandmana na Glavni ugovor o plinu (FAGMA) od strane Republike Hrvatske, koji je odobrila vlada Jadranke Kosor kako bi se ispravilo prethodno kršenje Glavnog ugovora o plinu (GMA) iz 2009. godine od strane Republike Hrvatske.

MOL se oslanjao na službeno odobrenje vlade za nastavak ulaganja u zemlju. Međutim, sud je utvrdio da je odredba FAGMA-e o rudnoj renti u suprotnosti s obveznim hrvatskim zakonom, unatoč činjenici da je ugovor u to vrijeme u potpunosti provjerila i odobrila hrvatska država. Kao odgovorna međunarodna tvrtka koja poštuje zakone, MOL će, naravno, u potpunosti ispuniti sve svoje obveze koje proizlaze iz odluke u skladu sa zakonom - stoji u njihovom priopćenju.

