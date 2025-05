Moli, radi, zaradi: Kako je rasla Thompsonova dobit za 800 %

Marko Perković Thompson nakon višegodišnje pauze vratio se na scenu, i to u spektakularnom stilu! Njegovi prošlogodišnji povratnički koncerti u Imotskom i Dugopolju nisu samo oduševili desetke tisuća vjernih fanova, već su pokrenuli pravu poslovnu renesansu u njegovu carstvu. Brojke govore same za sebe, Thompsonova tvrtka MP-TON d.o.o., u kojoj je suvlasnik sa suprugom Sandrom, ostvarila je u 2024. lijepi prihod od 542.227 eura. Za usporedbu, godinu ranije prihod tvrtke iznosio je tek 59.827 eura. Skok od vrtoglavih 807 posto. Ali to nije sve. Još impresivniji je podatak o dobiti - skromnih 783 eura iz 2023. pretvorilo se u pravih 384.141 euro prošle godine. To je rast kakav se rijetko viđa, ali jasno pokazuje koliko je nakon dvogodišnje stanke Thompson zaradio samo na dva koncerta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+