Užasnuta majka s Novog Zelanda odlučila je da njen sedmogodišnji sin ne ide u školu nakon što mu je učiteljica zalijepila usta jer je pričao na nastavi.

Dječak je propustio posljednja dva tjedna škole, kao i božićnu priredbu jer se osjećao previše anksiozno da bi se vratio među svoje vršnjake. No, njegova majka tvrdi i kako on nije jedini kojemu je učiteljica trakom zalijepila usta. Naime, radi se o grupici dječaka koji su pričali pod satom, a ona je to učinila kako bih kaznila zbog toga.

Rob Taylor, ravnatelj škole, poslao je ljutitoj majci pismo u kojem je potvrdio da je došlo do incidenta, no da se samo radilo o igri.

- Školska psihologinja je ispitala djecu i roditelje i zaključila je da je perspektiva učiteljice bila da je to samo igra te da su djeca uživala u tome i htjela se nastaviti igrati. Prema tome što je čula od svih njih, to je ono što se i dogodilo - napisao je Taylor.

No, njegovo pismo nije bilo dovoljno dobro za ljutitu majku.

- Pitala sam svog sedmogodišnjaka što on misli o tome i rekao mi je: Kada napravimo nešto loše na nastavi, moramo se ispričati i reći da to više nećemo napraviti. Zašto to ne napravi i učiteljica?

Kako javlja The Sun, majka je o incidentu čula od svoje kćeri koja također ide u tu školu. Sin joj ništa nije htio reći jer se bojao da će biti u nevolji.

- Apsolutno sam užasnuta u činjenicu da učiteljica može napraviti takvo što - rekla je.