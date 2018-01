MVEP Sloveniji: 'Savudrijski su ribari bili u hrvatskom moru'

Hrvatska je u subotu uputila diplomatsku notu Sloveniji zbog kazni koje je poslala hrvatskim ribarima zbog ribarenja u spornom dijelu Savudrijske vale i najavila da će odgovoriti na jednak način.

Slovenska policija objavila je da je poslala prvih 14 kazni hrvatskim ribarima iz Savudrije i Umaga, a idućeg će tjedna nastaviti na sličan način provoditi zakon. Ribarima su poslane kazne "zbog nedopuštenog prelaska slovenske granice", objavila je policija na svojim internetskim stranicama i upozorila da se onima koji ne plate kaznu može zabraniti ulazak u Sloveniju.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova zbog toga je uputilo diplomatsku notu slovenskom veleposlanstvu u Zagrebu, tvrdeći da su ribari bili "u hrvatskim područjima mora".

Na Zrinjevcu smatraju da slovenska najava predstavlja ponašanje koje nije u duhu dobrosusjedske suradnje i europskih vrijednosti te kojim se u rješavanje otvorenog pitanja granice pokušavaju uvući građani pa i ribari koji žive i rade uz tu granicu.

"MVEP podsjeća da dvije države članice EU i NATO imaju odgovornost da u duhu međusobnog poštovanja otvorena pitanja rješavaju mirnim putem, bez poduzimanja jednostranih mjera, te još jednom poziva slovensku stranu na nastavak dijaloga o otvorenom graničnom pitanju", stoji u priopćenju.

Momić: Savudrijski ribari još nisu dobili kazne od Slovenije

Predsjednik Ceha ribara Istarske županije Robert Momić potvrdio je u subotu u izjavi za Hinu kako ni jedan istarski ribar nije dobio kaznu od Slovenije zbog navodnog "nedopuštenog prelaska slovenske granice" te ukoliko ih dobiju, shodno dogovoru s ministrom poljoprivrede Tomislavom Tolušićem, one će biti proslijeđene načelniku sektora za granicu istarske policije.

"Cijela procedura usklađena je s resornim ministarstvom. Nitko od ribara još na svoju kućnu adresu nije dobio nikakvu kaznu, no ukoliko one dođu, bit će proslijeđene MUP-u i od tog trenutka one postaju briga hrvatskih institucija", kazao je Momić.

Dodao je i da je i na sastanku u Zagrebu početkom godine, ali i na onom od prije par dana u Bašaniji s ministrom Tolušićem dogovoren modalitet ponašanja. On je podsjetio kako su savudrijski ribari na oba sastanka dobili potporu resornog ministra da imaju pravo loviti ribu na istom području kao i godinama dosad te kako će svaki ribar svoj posao i dalje moći obavljati u miru i neće trpjeti materijalnu štetu.

"Mi i dalje želimo prijateljsku komunikaciju i dijalog sa slovenskom stranom. I dalje ćemo se normalno, kao i dosad, ponašati u Savudrijskoj vali, imajući u vidu da arbitražna odluka nije važeća, a jednostrana primjena nije moguća", poručio je Robert Momić.

Slovenija ne priznaje crtu sredine u Savudrijskoj vali kao privremenu liniju razgraničenja na moru dok se granični prijepor ne riješi nego tvrdi da joj u skladu s arbitražnom odlukom pripada većina zaljeva.