Monika Herceg na FSK: 'Nitko nema pravo ženama diktirati o čemu bi one trebale pisati...'

Treći dan Festivala svjetske književnosti obilježila je promocija romana "Ovdje počinje šuma" (Fraktura) pjesnikinje, dramatičarke i književnice Monike Herceg, s kojom je razgovarala književnica Magdalena Blažević. Riječ je o prvom autoričinu romanu koji donosi vrlo lirsku i intimnu priču o siromaštvu, nasilju i egzilu.

- Za mene je književni tekst ipak samo književni tekst i vrlo često moj izbor forme ovisi o vremenskim mogućnostima koje u tom trenutku imam. Poezija mi je prirodno stanište, pišem je jako dugo, ali također pišem kratke priče. Roman je nešto što sam planirala i planiram napisati jako dugo, imam puno rukopisa po ladicama, a u ovom mi se slučaju dogodilo da sam pisala jednu knjigu i onda skrenula na ovu, sasvim neočekivano. Knjiga je zapravo cijelo vrijeme bila tu, samo sam je ja odbijala vidjeti - rekla je Monika Herceg.

Magdalena Blažević kao jedan od najvažnijih motiva u Monikinom romanu izdvojila je motiv siromaštva koji, kako je istaknula, oblikuje odnose, tijelo i čitav identitet, a razgovor se zatim preusmjerio na temu života žena u ruralnim sredinama, također jednu od osnovnih tema u romanu.

Zagreb: Festival svjetske književnosti, razgovor s Monikom Herceg | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Potrebno je reći da je književnost prostor u kojem ima jako privilegiranih, samu sebe također smatram privilegiranom. Kada govorimo o ženskom pisanju, autoricama se neprestano govori tko bi što trebao pisati. Mislim da je, u kontekstu siromaštva, itekako bitno donositi ženske priče sa sela jer je selo samo po sebi jedna matrica patrijarhata, i to ona koja je najokrutnija i prema muškarcima i prema ženama. To je prostor koji ima određena ustaljena pravila. Mi nismo svjesni, recimo, pozicija ljudi koji se nalaze svega sat vremena od Zagreba i priča koje tamo postoje. Patrijarhat danas, kako je rekla jedna moja prijateljica, nije sistem, nego dijagnoza, a upravo je selo njegov najprimarniji oblik. I zanimljivo je što su na selu zapravo muškarci oni koji su ovisni o ženama, a ne obrnuto. To je u takvim sredinama posebno vidljivo jer teret cijelog kućanstva pada na ženska leđa - istaknula je Monika.

Osvrnula se i na to što se danas očekuje od književnika i književnica te je istaknula kako je važno dopustiti književnicama da pišu ono što ih preokupira.

- Mislim da je danas bespredmetno govoriti o tome što bi žene trebale pisati. Sve autorice mogu se baviti tekstovima kojima žele, i to je ono što je najvažnije - zaključila je Herceg.