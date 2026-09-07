Obavijesti

News

Komentari 0
FESTIVAL SVJETSKE KNJIŽEVNOSTI

Monika Herceg na FSK: 'Nitko nema pravo ženama diktirati o čemu bi one trebale pisati...'

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: 2 min
Monika Herceg na FSK: 'Nitko nema pravo ženama diktirati o čemu bi one trebale pisati...'
1
Zagreb: Festival svjetske književnosti, razgovor s Monikom Herceg | Foto: Igor Soban/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

U prepunoj dvorani HNK2 u sklopu Festivala svjetske književnosti održana je promocija romana 'Ovdje počinje šuma' Monike Herceg. Razgovor je moderirala Magdalena Blažević

Treći dan Festivala svjetske književnosti obilježila je promocija romana "Ovdje počinje šuma" (Fraktura) pjesnikinje, dramatičarke i književnice Monike Herceg, s kojom je razgovarala književnica Magdalena Blažević. Riječ je o prvom autoričinu romanu koji donosi vrlo lirsku i intimnu priču o siromaštvu, nasilju i egzilu.

- Za mene je književni tekst ipak samo književni tekst i vrlo često moj izbor forme ovisi o vremenskim mogućnostima koje u tom trenutku imam. Poezija mi je prirodno stanište, pišem je jako dugo, ali također pišem kratke priče. Roman je nešto što sam planirala i planiram napisati jako dugo, imam puno rukopisa po ladicama, a u ovom mi se slučaju dogodilo da sam pisala jednu knjigu i onda skrenula na ovu, sasvim neočekivano. Knjiga je zapravo cijelo vrijeme bila tu, samo sam je ja odbijala vidjeti - rekla je Monika Herceg.

Magdalena Blažević kao jedan od najvažnijih motiva u Monikinom romanu izdvojila je motiv siromaštva koji, kako je istaknula, oblikuje odnose, tijelo i čitav identitet, a razgovor se zatim preusmjerio na temu života žena u ruralnim sredinama, također jednu od osnovnih tema u romanu.

Zagreb: Festival svjetske književnosti, razgovor s Monikom Herceg
Zagreb: Festival svjetske književnosti, razgovor s Monikom Herceg | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Potrebno je reći da je književnost prostor u kojem ima jako privilegiranih, samu sebe također smatram privilegiranom. Kada govorimo o ženskom pisanju, autoricama se neprestano govori tko bi što trebao pisati. Mislim da je, u kontekstu siromaštva, itekako bitno donositi ženske priče sa sela jer je selo samo po sebi jedna matrica patrijarhata, i to ona koja je najokrutnija i prema muškarcima i prema ženama. To je prostor koji ima određena ustaljena pravila. Mi nismo svjesni, recimo, pozicija ljudi koji se nalaze svega sat vremena od Zagreba i priča koje tamo postoje. Patrijarhat danas, kako je rekla jedna moja prijateljica, nije sistem, nego dijagnoza, a upravo je selo njegov najprimarniji oblik. I zanimljivo je što su na selu zapravo muškarci oni koji su ovisni o ženama, a ne obrnuto. To je u takvim sredinama posebno vidljivo jer teret cijelog kućanstva pada na ženska leđa - istaknula je Monika.

Osvrnula se i na to što se danas očekuje od književnika i književnica te je istaknula kako je važno dopustiti književnicama da pišu ono što ih preokupira.

- Mislim da je danas bespredmetno govoriti o tome što bi žene trebale pisati. Sve autorice mogu se baviti tekstovima kojima žele, i to je ono što je najvažnije - zaključila je Herceg.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Novim vještačenjem su potvrdili i otkrića 24sata: Zakapali su mulj, mikroplastika ušla u vodu
NOVI NALAZI ZA VARAŽDIN I GOSPIĆ

Novim vještačenjem su potvrdili i otkrića 24sata: Zakapali su mulj, mikroplastika ušla u vodu

Vještačenje je potvrdilo otkriće 24sata da su Šinceki zakapali mulj, navodi se da je u tlu 30 tona otpadnog mulja koje je opterećeno metalima. U Gospiću je mikroplastika najviše pronađena u vodi uz odlagalište
Sin plakao, vojska pucala - Mladić je pokopan. Neka trune u paklu: Tisuće ga ispratile...
MONSTRUM POD ZEMLJOM

Sin plakao, vojska pucala - Mladić je pokopan. Neka trune u paklu: Tisuće ga ispratile...

Nekoliko tisuća ljudi od ranih jutarnjih sati okuplja se u Beogradu kako bi ispratilo Ratka Mladića, nekadašnjeg zapovjednika Vojske Republike Srpske i pravomoćno osuđenog ratnog zločinca
FOTO Degutantno. Vojska uz Mladićev lijes, na lijesu sablja. Tisuće čekaju u redu kod crkve
TRUNE U PAKLU

FOTO Degutantno. Vojska uz Mladićev lijes, na lijesu sablja. Tisuće čekaju u redu kod crkve

Rijeka ljudi, njih stotine i stotine, čeka od ranog jutra u Beogradu kako bi odala počast monstrumu i ratnom zločincu Ratku Mladiću. Ispred crkve u kojoj je izložen njegov lijes, na kojem su njegova kapa i sablja, nastala je gužva, dosta njih nosi i zastave i majice s likom ovog, kako su ga opisali oni koji su ratovali protiv njega, smeća od čovjeka. Uz njegov lijes su pripadnici srpske vojske, koljača u Srbiji ispraćaju uz najviše vojne počasti. Srpski mediji pišu kako su stigli i autobusi iz drugih krajeva... Sprovod je na rasporedu od 14 sati. Neka trune u paklu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026