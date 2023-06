Monsinjor Puljić u istom danu zaredio je tri brata u Solinu

Sam događaj ređenja vrhunac je obreda i otajstva Crkve. Svećeništvo je ljubav Isusova srca. To je ljubav bez koristoljublja, darivanje bez pridržaja i služenje bez uvjetovanja. Kada kandidat za ređenje prihvati to troje, onda on na indirektan način daje do znanja da je spreman, da je oboružan i da je voljan služiti Bogu i ljudima, kazao je mons. Želimir Puljić, koji je na svečanom euharistijskom slavlju u crkvi Svete obitelji u Solinu predvodio ređenje đakona i šest svećenika.

Zanimljivo je kako su istog dana zaređena trojica braće obitelji Pudar.

Tako je mons. Puljić zaredio fra Marka iz Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja i fra Renata iz Splitsko-makarske nadbiskupije za svećenike, a bogoslova Roberta za đakona Splitsko-makarske nadbiskupije.

- Neka naše ređenike Duh Sveti obdari poniznošću srca i velikim pouzdanjem u Boga kako bi bili prepoznatljiv Kristov glas u svijetu koji, nažalost, sve više bježi od Boga. Neka budu radosni navjestitelji riječi, djelitelji svetih tajna i odgovorni odgojitelji Božjeg puka ove starodrevne Splitsko-makarske crkve - istaknuo je mons. Puljić.