'Moramo osloboditi naše ljude od nacista, a onda brinuti o vodi i struji. Ukrajini sve uništimo!'

Posljednjih dana udarne emisije na ruskim državnim televizijama doživjele su veći zaokret. Voditelji i gosti se više ne smiju i ne prijete uništenjem cijelom Zapadu. Ukrajinska protuofenziva uhvatila ih je nespremne i sad je u fokusu samo 'neprijateljska nacistička država', kako nazivaju svoje susjede.

A kako njihove trupe bježe, ili kako oni to kažu, 'pregrupiraju' se, tako u glavama Putinovih propagandista 'niču' nove ideje.

- Na teritoriju Ukrajine kojeg nismo oslobodili još postoji civilna infrastruktura? Termoelektrane, nuklearne elektrane, jako puno infrastrukture koju možemo uništiti. To bi onesposobilo neprijateljsku naciju i to možemo napraviti jako brzo i odvratiti im pažnju od svega. Mene stalno pitaju zašto to ne radimo, ja npr. ne razumijem - rekla je na početku emisije šefica RT-a i voditeljica Margarita Simonjan.

S njom se složio i kolega voditelj Vladimir Solovjov.

- Pa mi to ovdje prizivamo već dulje vrijeme. Vrijeme je za 'teške' mjere - ubacio se Solovjov i onda zaključio:

- Moramo osloboditi naše ljude od nacista, a onda se brinuti oko grijanja i hrane.

Većina ostalih gostiju u studiju potom se složila kako Ukrajinci služe interesima SAD-a iz pohlepe te kako oni i Ukrajinci ne mogu biti 'jedan narod'.

