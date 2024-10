'Moramo raditi na jačanju EU i učiniti je otpornijom, ali i sposobnijom za djelovanje....'

Stojimo pred velikim izazovima koji zahtijevaju zajedničke odgovore partnera istomišljenika. Riječ je o potpuno temeljnim pitanjima. Kome ovo do sada nije bilo jasno, zna to najkasnije od ruskog agresorskog rata protiv Ukrajine. Radi se o obrani demokracije, samoodređenja i međunarodnog prava i to u trenutku velike neizvjesnosti, kazao je veleposlanik Njemačke u dr. Christian Hellbach u svom govoru na proslavi Dana njemačkog jedinstva u četvrtak u Zagrebu.

- Međunarodni poredak temeljen na pravilima slabi, jača transakcijski pristup i broj oružanih sukoba raste. Svi zabrinuto gledamo na eskalaciju sukoba na Bliskom Istoku nakon brutalnog napada Hamasa na Izrael, ali i na sukobe u drugim dijelovima svijeta. A sve to u kontekstu sve jačih klimatskih promjena, možda i najvećeg izazova s ​​kojim se suočavamo. Zahvalan sam Hrvatskoj Vladi na vrlo jasnim pozicijama u vezi s ovim pitanjima - kazao je veleposlanik Hellbach.

Suradnja je sada, poručuje, prijeko potrebna, a to znači da upravo sada, u ovim nesigurnim vremenima, moramo raditi na jačanju naše Europske unije i učiniti je otpornijom i sposobnijom za djelovanje.

- Istovremeno moramo nastaviti s proširenjem, ne možemo si dozvoliti političke sive zone u Europi. Zajedno sa sjevernoatlantskim savezom, Europska unija je garant našega suvereniteta - poručio je veleposlanik Njemačke u Hrvatskoj.

Vremena u kojima živimo traže da donosimo važne i ponekad teške odluke, ali i otvaraju nam se mogućnosti o kojima smo još nedavno mogli samo sanjati, kazao je veleposlanik Hellbach napominjući kako mu je drago da su Njemačka i Hrvatska zajedno na tom putu.

- I neka tako i ostane, da bi i naša djeca uživala u demokraciji, miru i slobodi - kazao je.

Prije 34 godine bivši DDR pridružio se Saveznoj Republici Njemačkoj, a nakon 40 godina podjela to za Njemačku nije značilo samo teritorijalno jedinstvo, već i ponovno stjecanje punog suvereniteta. Njemački veleposlanik podsjetio je da su pad Berlinskog zida godinu dana ranije i ujedinjenje Njemačke označili kraj hladnog rata i početak nove faze europske integracije. To je postalo moguće, nastavljam jer su njihovi susjedi i prijatelji u srednjoj, istočnoj i jugoistočnoj Europi također ponovno stekli pravo na samoodređenje i demokraciju. Prisjetio se sa zahvalnošću da njemačko jedinstvo također duguju i dugoj borbi demokratskih pokreta, prije svega u Poljskoj, bivšoj Čehoslovačkoj i Mađarskoj. nešto kasnije, napominje, i Hrvatska se izborila za neovisnost i demokraciju, a od tada su odnosi između Njemačke i Hrvatske izuzetno bliski i prijateljski.

- Ali uvijek moramo ići naprijed. Prijateljstva se moraju njegovati. Moramo stalno tražiti nove prilike za suradnju, a njih je stvarno puno. Pri tome mislim na gospodarsku suradnju, zaštitu klime, proizvodnju zelene energije i migracijsku politiku, da spomenem samo neka od najvažnijih područja - zaključio je veleposlanik Hellbach.