DANI OTVORENIH VRATA

MORH: Postoji ogroman interes za vojne studije u Hrvatskoj

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
5
Foto: MORH

Dan otvorenih vrata održani su u vojarni "Petar Zrinski" u Zagrebu i vojarni "Admiral flote Sveto Letica – Barba" u Splitu, a posjetitelji su mogli izbliza upoznati vojne studijske programe

Velik interes građana, osobito maturanata, obilježio je Dan otvorenih vrata Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman“ i Sveučilišta obrane i sigurnosti “Dr. Franjo Tuđman”, koji je u subotu održan u vojarnama u Zagrebu i Splitu, priopćilo je Ministarstvo obrane (MORH).

Dan otvorenih vrata održani su u vojarni “Petar Zrinski” u Zagrebu i vojarni “Admiral flote Sveto Letica – Barba” u Splitu, a posjetitelji su mogli izbliza upoznati vojne studijske programe – od Vojnog vođenja i upravljanja, usmjerenog na razvoj zapovjednih i organizacijskih sposobnosti, te Vojnog inženjerstva, koje obuhvaća tehnička i inženjerska znanja, do Vojnog pomorstva sa smjerovima vojne nautike i brodostrojarstva.

Predstavljen je i studij Aeronautike, koji se provodi u suradnji s Fakultetom prometnih znanosti u Zagrebu, a uključuje smjerove za vojne pilote i kontrolore zračnog prometa.

Za akademsku godinu 2026./2027., priopćio je MORH, otvoreno je 141 mjesto za upis u kadetsku službu, od čega 116 mjesta na Sveučilištu obrane i sigurnosti te dodatnih 25 na Fakultetu prometnih znanosti. Najviše mjesta predviđeno je za Vojno inženjerstvo (70) i Vojno vođenje i upravljanje (40), dok je manji broj mjesta rezerviran za Vojno pomorstvo i studij Aeronautike.

Posebnu pozornost, ističe MORH, privukle su atraktivne demonstracije – od pokazne vježbe vojnih pasa Vojne policije do prikaza taktičkih dronova i sustava protuzračne obrane MISTRAL 3.

U Splitu je dodatni interes izazvala mogućnost razgledavanja brodova Hrvatske ratne mornarice, uključujući raketnu topovnjaču "Dubrovnik“ i obalni brod "Omiš", kao i prezentacije specijalnih snaga i vojne policije, koje su ondje prvi put sudjelovale na Danu otvorenih vrata.

Anušić posjetio vojnike u misiji: 'Neka Srbi kupuju što hoće, Hrvatska će se znati braniti'

Građani su mogli obići i učionice, smještajne kapacitete, sportske terene i specijalizirane kabinete, kao i vidjeti opremu koju koriste kadeti – uključujući i onu protuminskih ronitelja.

Studij u statusu kadeta podrazumijeva besplatno školovanje uz osigurane smještaj i prehranu, kao i novčanu naknadu tijekom školovanja, a nakon završetka studija kadeti se primaju u djelatnu vojnu službu i nastavljaju karijeru u Oružanim snagama RH.

