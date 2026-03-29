Obavijesti

News

Komentari 3
NATO BAZA

Anušić posjetio vojnike u misiji: 'Neka Srbi kupuju što hoće, Hrvatska će se znati braniti'

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: 1 min
storyeditor/2026-03-12/PXL_290725_136125929.jpg | Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Uoči sjednice Vijeća za obranu i nacionalnu sigurnost, na kojoj će sudjelovati i predsjednik Zoran Milanović, Anušić je poručio kako je nužno prevladati političke nesuglasice

Pedesetak hrvatskih vojnika trenutačno sudjeluje u operacijama na istočnom krilu NATO saveza, gdje zajedno s američkim i britanskim snagama sudjeluju u očuvanju sigurnosti Europe. U njihovoj bazi danas je boravio ministar obrane Ivan Anušić, koji je tom prilikom izrazio zadovoljstvo viđenim.

- Naši vojnici su, kao i svaki put do sada, među najbolje ocijenjenima u svim misijama. Ja sam prezadovoljan, a zadovoljni su i oni uvjetima u kojima rade - rekao je ministar za RTL Danas.

Posjet je imao i osobniju notu te je Anušić jednom pripadniku kontingenta dostavio paket iz domovine. Riječ je o slavonskim specijalitetima koje mu je poslala obitelj, uključujući kobasice, kulenove seke i slaninu.

Govoreći o važnosti prisutnosti NATO-a na istočnom krilu, ministar je naglasio kako je ona u aktualnim sigurnosnim okolnostima ključna.

- Nevjerojatno je bitno biti ovdje sa saveznicima, razmjenjivati iskustva i sudjelovati u zajedničkim aktivnostima - rekao je, referirajući se i na rat u Ukrajini koji traje već godinama.

Uoči sjednice Vijeća za obranu i nacionalnu sigurnost, na kojoj će sudjelovati i predsjednik Zoran Milanović, Anušić je poručio kako je nužno prevladati političke nesuglasice.

- Moraju se riješiti sve nesuglasice u korist hrvatske države i sigurnosti naših građana - naglasio je.

Jedna od važnih tema bit će i modernizacija sustava protuzračne obrane. Nakon što je predsjednik ranije odbio suradnju s Izraelom, ministar je potvrdio da se razmatraju alternative. Ključni kriteriji pri odabiru bit će kvaliteta sustava, brzina isporuke i cijena.

Na pitanje o najavama Srbije o nabavi kineskih raketnih sustava, Anušić je bio izravan: "Neka kupuju što hoće. Hrvatska će se znati obraniti." 

Dodao je kako se sigurnost temelji i na članstvu u NATO-u te suradnji sa saveznicima.

Ministar je otkrio i da NATO pomno prati razvoj situacije u regiji, posebno kada je riječ o naprednim raketnim sustavima. „Znamo što se događa i imat ćemo odgovor na sve što bude potrebno“, poručio je, ne ulazeći u detalje.

Govoreći o prisutnosti američke vojske u Hrvatskoj, potvrdio je da se u Splitu trenutačno nalazi jedan od najvećih američkih ratnih brodova, koji je stigao na redovno logističko održavanje. Njegov boravak trebao bi potrajati još nekoliko dana, nakon čega nastavlja svoju misiju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026