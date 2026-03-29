Anušić posjetio vojnike u misiji: 'Neka Srbi kupuju što hoće, Hrvatska će se znati braniti'
Pedesetak hrvatskih vojnika trenutačno sudjeluje u operacijama na istočnom krilu NATO saveza, gdje zajedno s američkim i britanskim snagama sudjeluju u očuvanju sigurnosti Europe. U njihovoj bazi danas je boravio ministar obrane Ivan Anušić, koji je tom prilikom izrazio zadovoljstvo viđenim.
- Naši vojnici su, kao i svaki put do sada, među najbolje ocijenjenima u svim misijama. Ja sam prezadovoljan, a zadovoljni su i oni uvjetima u kojima rade - rekao je ministar za RTL Danas.
Posjet je imao i osobniju notu te je Anušić jednom pripadniku kontingenta dostavio paket iz domovine. Riječ je o slavonskim specijalitetima koje mu je poslala obitelj, uključujući kobasice, kulenove seke i slaninu.
Govoreći o važnosti prisutnosti NATO-a na istočnom krilu, ministar je naglasio kako je ona u aktualnim sigurnosnim okolnostima ključna.
- Nevjerojatno je bitno biti ovdje sa saveznicima, razmjenjivati iskustva i sudjelovati u zajedničkim aktivnostima - rekao je, referirajući se i na rat u Ukrajini koji traje već godinama.
Uoči sjednice Vijeća za obranu i nacionalnu sigurnost, na kojoj će sudjelovati i predsjednik Zoran Milanović, Anušić je poručio kako je nužno prevladati političke nesuglasice.
- Moraju se riješiti sve nesuglasice u korist hrvatske države i sigurnosti naših građana - naglasio je.
Jedna od važnih tema bit će i modernizacija sustava protuzračne obrane. Nakon što je predsjednik ranije odbio suradnju s Izraelom, ministar je potvrdio da se razmatraju alternative. Ključni kriteriji pri odabiru bit će kvaliteta sustava, brzina isporuke i cijena.
Na pitanje o najavama Srbije o nabavi kineskih raketnih sustava, Anušić je bio izravan: "Neka kupuju što hoće. Hrvatska će se znati obraniti."
Dodao je kako se sigurnost temelji i na članstvu u NATO-u te suradnji sa saveznicima.
Ministar je otkrio i da NATO pomno prati razvoj situacije u regiji, posebno kada je riječ o naprednim raketnim sustavima. „Znamo što se događa i imat ćemo odgovor na sve što bude potrebno“, poručio je, ne ulazeći u detalje.
Govoreći o prisutnosti američke vojske u Hrvatskoj, potvrdio je da se u Splitu trenutačno nalazi jedan od najvećih američkih ratnih brodova, koji je stigao na redovno logističko održavanje. Njegov boravak trebao bi potrajati još nekoliko dana, nakon čega nastavlja svoju misiju.
