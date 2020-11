MORH se u NATO vježbi ovaj tjedan branio od napada hakera

U vježbi je sudjelovalo 30 zemalja članica NATO-a, četiri partnerske zemlje, institucije Europske unije, predstavnici industrije i akademske zajednice

<p>U Ministarstvu obrane RH u petak je održan Dan uvaženih gostiju NATO vježbe kibernetičke obrane, pod nazivom „Cyber Coalition 2020.“, a u vježbi je potvrđena sinergija tri sektora – akademske zajednice, privatnog sektora i državne institucije, priopćeno je iz MORH-a.</p><p>NATO vježba kibernetičke obrane Cyber Coalition 2020. provedena je od 16. do 20. studenoga u organizaciji Savezničkog zapovjedništva za transformaciju (ACT).</p><p>Cilj je bio poboljšanje koordinacije i suradnje te ojačavanje sposobnosti savezničkih i partnerskih zemalja u zaštiti i obrani kibernetičkog prostora NATO saveza kao i podizanja sposobnosti provedbe vojnih operacija unutar kibernetičkog prostora.</p><p>U vježbi je sudjelovalo 30 zemalja članica NATO-a, četiri partnerske zemlje, institucije Europske unije, predstavnici industrije i akademske zajednice.</p><p>Vježba „Cyber Coallition 2020.“ ove je godine po prvi puta provedena u virtualnom okruženju zbog propisanih mjera sprječavanja širenja pandemije koronavirusa. </p><p>U 13. izdanju vježba je provedena na više desetaka lokacija u zemljama sudionicama, uključujući i Hrvatsku. Vježbom se upravljalo iz NATO-ovog kibernetičkog poligona u estonskom gradu Tartuu, navode iz MORH-a.</p><p>Cyber Coalition podrazumijeva testiranje operativnih i pravnih postupaka, razmjenu informacija i rad s industrijom i partnerima u potpori savezničkih i nacionalnih sposobnosti kibernetičke obrane.</p><p>Osmišljeni scenariji prilagođavaju se trenutačnoj situaciji i mogućim ugrozama, koje bi se mogle dogoditi u području djelovanja oružanih snaga bilo koje od zemalja sudionica.</p><h2>Kibernetička sigurnost postala sigurnosni prioritet NATO-a</h2><p>Zapovjednik Zapovjedništva za kibernetički prostor brigadir Daor Dabo rekao je kako su Oružane snage RH ponosne što mogu pridonijeti razvoju nacionalnih sposobnosti odgovora na kibernetičke prijetnje i incidente.</p><p>- Vježba Cyber Coallition obučni je događaj najkompetentnijih organizacija i kibernetičkih stručnjaka u Republici Hrvatskoj i iznimno smo ponosni što smo dali svoj doprinos u ovoj vježbi - rekao je brigadir Dabo.</p><p>Po završetku vježbe, sudionicima su se obratili izaslanik ministra obrane državni tajnik Ministarstva obrane Branko Hrg i zamjenik načelnika Glavnog stožera OS RH general-pukovnik Siniša Jurković koji su čestitali sudionicima na uspješnoj pripremi, organizaciji i provedbi vježbe.</p><p>Državni tajnik Hrg istaknuo je kako je vježba pokazala spremnost svih sudionika, o čemu govori i činjenica da su svi sudionici vježbu ocijenili izazovnom i korisnom.</p><p>Čestitao je na izvrsno odrađenoj vježbi u kojoj je potvrđena sinergija tri sektora – akademske zajednice, privatnog sektora i državne institucije.</p><p>Poručio je da je kibernetička sigurnost postala sigurnosni prioritet NATO-a i njegovih članica.</p><p>General Jurković naglasio je kako aktualne nove sigurnosne prijetnje iz kibernetičkog prostora predstavljaju najbrži rastući sigurnosni izazov te zahtijevaju zajednički odgovor i različite pristupe.</p><p>- Važnost ove vježbe je u zajedničkom sudjelovanju i uvježbavanju pripadnika Hrvatske vojske, sudionika drugih državnih institucija, uz potporu akademske zajednice i privatnog sektora što predstavlja jamac tehnoloških inovacija i znanja koja će osigurati Hrvatskoj učinkovitu obranu kibernetičkog prostora - naglasio je general Jurković.</p><h2>Hrvatska od 2013. aktivni sudionik vježbe</h2><p>U vježbi „Cyber Coalition“ Republika Hrvatska sudjeluje od 2009. kao promatrač, a od 2013. kao aktivni sudionik vježbe.</p><p>Od 2016. uime MORH-a, kao nacionalni nositelj vježbe određena je Središnjica KIS, a danas je to Zapovjedništvo za kibernetički prostor.</p><p>Vježba, osim stručnjaka iz MORH-a i OS RH, uključuje sudionike i iz drugih državnih institucija/nacionalnih tijela (Ministarstvo obrane, Sigurnosno obavještajna agencija, Zavod za sigurnost informacijskih sustava, HAKOM, CARNET - Nacionalni CERT, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova), akademske zajednice (Fakultet elektrotehnike i računarstva Zagreb, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Učilište Algebra i Pravni fakultet u Osijeku) te 10 subjekata privatnog sektora (SPAN d.o.o, DIVERTO d.o.o., Microsoft Hrvatska, INsig2 d.o.o.,INFIGO IS d.o.o., CS COMPUTER SYSTEMS d.o.o, APATURA d.o.o., Eduron IS, KONČAR KET d.d., Zavod za informatiku Osijek).</p><p>Preko akademske zajednice koja je kao i privatni sektor uključena u ovu vježbu, osiguravaju se tehnološke inovacije i znanja kako bi Hrvatska izgradila učinkovitu obranu kibernetičkog prostora.</p><p>Istovremeno, kroz sudjelovanje Pravnog fakulteta pravnim savjetnicima iz područja kibernetičke obrane omogućava se razmjena znanja i informacija o međunarodnom pravu, nacionalnom zakonodavstvu te njihovoj primjeni u slučaju kibernetičke sigurnosti, kao i razrješavanje nekih od složenih pravnih pitanja koja se odnose na provedbu kibernetičkih operacija, priopćeno je iz MORH-a.</p>