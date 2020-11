Twitter zaposlio slavnog hakera kao novog šefa sigurnosti!

<p>Društvena mreža Twitter, izložena ozbiljnim sigurnosnim prijetnjama, angažirala je jednog od najpoznatijih svjetskih hakera na rješavanju problema, od inženjerskih grešaka do širenja dezinformacija.</p><p>Kompanija je u ponedjeljak imenovala <strong>Peitera Zatka</strong>, šire poznatog pod svojim hakerskim imenom Mudge, na položaj šefa sigurnosti i dala mu široke ovlasti da preporuča promjene u strukturi i praksama. Zatko će odgovarati generalnom direktoru Twittera Jacku Dorseyu a očekuje se da upravljanje preuzme nakon analize koja će trajati 45 do 60 dana.</p><p>U ekskluzivnom intervjuu Zatko je najavio da će ispitati "informatičku sigurnost, integritet stranica mreže, fizičku sigurnost, integritet platforme, što počinje utjecati na zloporabe i manipulacije platformom, i inženjerski dio".</p><p>Zatkova živopisna biografija počela je devedesetih godina kad je istovremeno vodio povjerljiv posao za tvrtku koja je imala ugovor s vladom i bio vođa Kulta mrtve krave, skupine hakera čuvene po tome što je objavila alate za hakiranje Windowsa kako bi navela Microsoft da poboljša sigurnost.</p><p>Zatko je u karijeri, među ostalim, radio na posebnim projektima Googlea i nadgledao dodjele projekata kibersigurnosti u Pentagonovoj Agenciji za napredna istraživanja i projekte (DARPA).</p><p>"Ne znam može li itko popraviti sigurnost Twittera, no on bi mi bio na vrhu popisa", rekao je <strong>Dan Kaufman</strong>, koji je bio Zatkov nadglednik u DARPA-i a sada vodi Googleov odjel za napredne proizvode.</p><p>Twitter se suočava s brojnim sigurnosnim izazovima. Prije godinu dana vlada SAD-a je optužila dvojicu informatičara da su špijunirali za Saudijsku Arabiju dok su ranijih godina radili za Twitter i slali privatne informacije o kritičarima te države.</p><p>U srpnju je skupina mladih hakera prevarila zaposlenike kompanije i dobila pristup internim alatima što im je omogućilo da mijenjaju postavke računa tada predsjedničkog kandidata Joea Bidena, osnivača MIcrosofta Billa Gatesa i čelnika kompanije Tesla Elona Muska.</p><p>Zatko je rekao i da želi poboljšati javnu komunikaciju na Twitteru. Pohvalio je nedavne poteze kompanije kako bi korisnike navela da komentiraju umjesto da naprosto "retvitaju". Idući korak bi bio primorati ljude da razumiju konverzaciju prije no što se u nju uključe, rekao je. </p>