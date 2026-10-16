MORH traži deset doktora

Ministarstvo obrane raspisalo je u petak javni natječaj za prijam deset kandidata za časnike Oružanih snaga, među kojima je osam doktora medicine ili specijalista, jedan doktor veterinarske i jedan doktor dentalne medicine.

Za kandidate s diplomom doktora medicine nema dobnog ograničenja, izvijestili su iz Ministarstva.

Osam doktora medicine ili specijalista grana medicine službu će obavljati na području cijele Hrvatske, doktor veterinarske medicine u Kninu, a doktor dentalne medicine u Vinkovcima.

Prema uvjetima natječaja, kandidati za mjesta doktora veterinarske i dentalne medicine do kraja 2026. ne smiju imati više od 30 godina.

Svi kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u Oružane snage propisane Zakonom o službi u Oružanim snagama te uz prijavu priložiti životopis, ovjerenu presliku diplome, potvrdu o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, dokaz o hrvatskom državljanstvu, rodni list i dokaz da se protiv njih ne vodi kazneni postupak.

Rok za prijavu je 14 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, a prijave se šalju poštom ili predaju neposredno Središnjici za upravljanje osobljem Glavnog stožera Oružanih snaga u Zagrebu.

Kandidati će proći poseban odabirni postupak, a oni koji nisu završili dragovoljno ili temeljno vojno osposobljavanje bit će prethodno upućeni na temeljno vojno osposobljavanje.

Odabrani kandidati potom idu na temeljnu časničku izobrazbu, nakon koje će biti primljeni u djelatnu vojnu službu i raspoređeni na časničke dužnosti.

Nakon temeljne časničke izobrazbe dobit će čin poručnika, dok će doktori medicine dobiti čin natporučnika, a specijalisti grana medicine čin bojnika, navodi Ministarstvo obrane.