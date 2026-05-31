MORH u noćnoj akciji: Vozili strankinju s Hvara u KBC Split

Kako je objavilo Ministarstvo obrane pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva noćas su bili angažirani u hitnom medicinskom prijevozu strane državljanke s otoka Hvara do Kliničkog bolničkog centra Split.

- Četveročlana posada iz sastava 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s medicinskim timom poletjela je iz vojarne “Knez Trpimir” u Divuljama u 1:45 te je u 2:08 na helidromu Stari grad na otoku Hvaru preuzela stranu državljanku - rekli su iz MORH-a.

Dodaju da je posada s pacijenticom i medicinskim timom na helidrom Kliničkog bolničkog centra Split sletjela u 2:30 te je potom pacijentica preuzeta na daljnje medicinsko zbrinjavanje.

- Ova noćna akcija hitnog medicinskog prijevoza još jedan je primjer vrhunske osposobljenosti pripadnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva koji su spremni pomoći građanima - zaključili su iz MORH-a.