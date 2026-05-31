Obavijesti

News

Komentari 1
SPAŠAVALI ŽENU HELIKOPTEROM

MORH u noćnoj akciji: Vozili strankinju s Hvara u KBC Split

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
MORH u noćnoj akciji: Vozili strankinju s Hvara u KBC Split
Foto: MORH

Ova noćna akcija hitnog medicinskog prijevoza primjer je vrhunske osposobljenosti pripadnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva koji su spremni pomoći građanima, rekli su iz MORH-a

Kako je objavilo Ministarstvo obrane pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva noćas su bili angažirani u hitnom medicinskom prijevozu strane državljanke s otoka Hvara do Kliničkog bolničkog centra Split.

- Četveročlana posada iz sastava 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s medicinskim timom poletjela je iz vojarne “Knez Trpimir” u Divuljama u 1:45 te je u 2:08 na helidromu Stari grad na otoku Hvaru preuzela stranu državljanku - rekli su iz MORH-a.

ODLIKOVANJE NA JARUNU Vojni medicinski tim koji je jučer spasio dječaka dobit će medalje
Vojni medicinski tim koji je jučer spasio dječaka dobit će medalje

Dodaju da je posada s pacijenticom i medicinskim timom na helidrom Kliničkog bolničkog centra Split sletjela u 2:30 te je potom pacijentica preuzeta na daljnje medicinsko zbrinjavanje.

- Ova noćna akcija hitnog medicinskog prijevoza još jedan je primjer vrhunske osposobljenosti pripadnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva koji su spremni pomoći građanima - zaključili su iz MORH-a. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO 30 u hladu, plaže pune u Rijeci i Dubrovniku, a evo kakvo nas vrijeme očekuje u nedjelju
UŽIVANJE NA SUNCU

FOTO 30 u hladu, plaže pune u Rijeci i Dubrovniku, a evo kakvo nas vrijeme očekuje u nedjelju

Danas je najtoplije bilo u unutrašnjosti, gdje je Zagreb s 29,3 °C bio na vrhu ljestvice, a slijede ga Krapina, Varaždin i Koprivnica, dok je Dubrovnik s 25,7 °C bio među hladnijima unatoč kupanju i ljetnim scenama na obali; sutra se u unutrašnjosti očekuju pljuskovi s grmljavinom, a na Jadranu pretežno sunčano uz mogućnost nestabilnosti i jačanja vjetra
Poslovno carstvo Dalića i sina: Evo koliko se lani zaradilo na restoranu i drugim poslovima
UNOSNI BIZNISI

Poslovno carstvo Dalića i sina: Evo koliko se lani zaradilo na restoranu i drugim poslovima

Sam izbornik Zlatko Dalić službeno je povezan samo s jednom tvrtkom Zero Digitalom, gdje je prokurist, dok funkciju direktora obnaša njegov sin Toni, koji je prvi čovjek drugih tvrtki koje čine poslovno carstvo obitelji
Vatikan poručuje Hrvatskoj: Crkva nije nacionalna služba za ovjeravanje povijesnih trauma!
PAPIN MANIFEST O HRVATSKOJ

Vatikan poručuje Hrvatskoj: Crkva nije nacionalna služba za ovjeravanje povijesnih trauma!

Expressov upućeni autor analizira suštinsku prirodu trenutačnih odnosa Svete stolice i Zagreba te precizno identificira najvažnije točke prijepora: Stepinac, Srbija i Jasenovac. Al' ni to nije sve!

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026