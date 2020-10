Morić: Ne možete imati i turiste i sigurnost na Trgu Sv. Marka. To je prokletstvo te lokacije!

Bivši pomoćnik ravnatelja policije Joško Morić očekuje jače kontrole, ali kaže da one i dalje neće jamčiti apsolutni sigurnost ispred Vlade i da to može spriječiti ovakve napade, ali ne i one koje bi bili pomno planirani.

<p>Nije Franjo Tuđman slučajno premjestio Ured predsjednika na Pantovčak. Na Trgu sv. Marka imate prokletstvo lokacije i tamo ni uz jače kontrole neće nikada biti apsolutne sigurnosti. I na to se moramo naviknuti, kaže <strong>Joško Morić</strong>, bivši dugogodišnji pomoćnik ravnatelja policije.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Morić objašnjava da je samo sreća u nesreći što se napad dogodio u ponedjeljak rano ujutro, a ne u četvrtak u kasnijim satima kada su sjednice Vlade, na trgu su novinari i brojni posjetitelji.</p><p>- Osoba koja je izvela napad očito nije imala neki minuciozni i razrađeni plan. Čini se da se radilo i o smanjeno ubrojivoj osobi, a pitanje je i hoćemo li ikada saznati točne motive. Uvjeren sam da će nakon ovoga i incidenta s lubenicama biti pojačane kontrole. Ali opet kažem, čak i da su postojale takve mjere, ovaj čovjek bi mogao proći. Jer imate Crkvu koja je i turistička atrakcija, prilaz s mnogo strana, stanare, njihove prijatelje i rođake – kaže Morić koji pretpostavlja da će postojati ubuduće jače kontrole pristupa Trgu.<br/> - Te kontrole će djelovati odvraćajuće od ovakvih ad hoc napada ili performansa kakve je izveo Živi zid, ali one i dalje ne jamče apsolutno sigurnost. Jer kad bi napravili sigurnosno sterilnu zonu, onda sigurno u njoj ne bi imali smjene počasne straže i brojne turiste – zaključuje Morić. </p><p>Enimark Ponjević iz General Securityja pak kaže da je Vlada ranije zatvorila trg, da su oko zgrade specijalci s dugim cijevima, građani bi se žalili da se ograničava njihova sloboda kretanja i da se radi o prevelikoj represiji i sigurnosnim mjerama. On smatra i da policajci moraju biti bolje plaćeni.</p>