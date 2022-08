Mornari spasili dvoje odraslih i dijete: Otkazao im motor broda, bili su u šoku i pothlađeni

Nepovoljni vremenski uvjeti diljem Jadrana, u ponedjeljak su aktivirali mornare Dinka Damjanića i Mihovila Šišejkovića koji su pritekli u pomoć pri spašavanju brodice. U potragu su krenuli službenim plovilom nakon zaprimljenog poziva Lučke kapetanije Split, priopćio je u srijedu ACI.

Šišejković je prepričao kako nevrijeme u marini nisu osjetili jer je dobro zaštićena, no ona se počela intenzivno puniti zbog nadolazećeg nevremena pa je s kolegom užurbano vezao brodove kada su zaprimili poziv s recepcije.

"Odmah smo krenuli van, gdje nas je dočekala jaka bura i nevrijeme kod rta Glavice. Na toj smo se točki skoro okrenuli i vratili u marinu jer smo uvidjeli da se i sami nalazimo u velikoj opasnosti, no odlučili smo nastaviti dalje", rekao je.

Tročlanu posadu, zajedno s brodicom mornari su uočili ispred uvale Maslinica na sjevernoj strani uvale Vrboska. Tri osobe, među kojima je bilo i jedno maloljetno dijete, zatečene su u stanju šoka i pothlađene.

Njihovu brodicu zbog jakih udara vjetra i valovitog mora ACI-eva posada nije mogla uzeti u tegalj, već su je ostavili na sidru, dok su neozlijeđeni putnici prebačeni na ACI-evo plovilo.

"Ukrcali smo gospođu Janu, njeno maloljetno dijete te gospodina Filipa. Razmišljali smo o nasukavanju na obližnju plažu jer su uvjeti za plovidbu zaista bili nemogući, no ipak smo se vratili u marinu. Inače desetominutna vožnja trajala je punih sat vremena", naveo je Šišejković.

Jana Matošić Goluža, koja je bila na brodu, ispričala je kako je su ona, rođak Filip i njeno dijete izašli na more kod Zečeva, a vidjevši da se diže bura i da valovi pojačavaju, krenuli su natrag prema obali.

"Na putu do Basine stao nam je motor, a pomoćni koji smo naknadno montirali nismo mogli upaliti. Usidrili smo se i u pomoć smo pozvali pomorskog kapetana kojeg poznajemo, no on je procijenio da vremenski uvjeti ne dopuštaju isplovljavanje. Nasreću, Lučka kapetanija nazvala je ACI", rekla je.

Matošić Goluža izrazila je zahvalnost mornarima na njihovoj požrtvovnosti i pomoći.

"Pokazali su spretnost, hrabrost i susretljivost. Strah me pomisliti što bi se dogodilo da nam nisu došli u pomoć. Zahvaljujući njima, skočili smo u ACI-ev gumenjak te se promrzli, goli i bosi sretno vratili u mirnu Vrbosku", rekla je.

