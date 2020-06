'Morski psi motali su mi se oko nogu. Kad mi je puklo kormilo, zaronio sam i popravljao ga'

Dražen Grgić Grga (52) vratio se u rodni Šibenik u ponedjeljak poslijepodne. Dopratili su ga mali jedriličari klase Optimist, koji su ga i ispratili na ekološki i humanitarni put preko debelog mora 6. siječnja

<p>Gotovo sam se nasukao na kita. Plovio sam iza njega bočno kad sam mu primijetio grbu, isključio autopilot i promijenio kurs da ga ne udarim, mada bi to njemu vjerojatno bilo kao da nas ugrize komarac. Za moju jedrilicu Sveti Mihovil, međutim, bio bi to krah i lom. Plavetni kit bio je dva i pol, ako ne i tri puta veći od jedrilice koja ima 10 metara te duplo širi. Veličanstven je osjećaj sresti se s takvim bićem, bio sam ushićen, presretan i zahvalan što sam imao priliku to doživjeti – rekao nam je <strong>Dražen Grgić Grga</strong> (52), čovjek koji je sam preplovio Atlantik do Brazila i natrag.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong></p><p>Vratio se u rodni Šibenik u ponedjeljak poslijepodne. Dopratili su ga mali jedriličari klase Optimist, koji su ga i ispratili na ekološki i humanitarni put preko debelog mora 6. siječnja, kad je krenuo. Svojom neustrašivom plovidbom želi pomoći djeci u SOS selu Hrvatska prikupljanjem novca pozivanjem na njihov humanitarni telefon 0609055 te skrenuti pozornost na onečišćenje mora, posebno plastikom koja se s vremenom mrvi u mikroplastiku koja pak truje životinje i okoliš, a uskoro je, kaže, očekuju i u morskoj soli. Zato je za krajnju destinaciju izabrao zaštićeno otočje u Brazilu. Do tamo i natrag jedrio je više od 12 tisuća nautičkih milja. Ponovimo, sam samcat.</p><p>- Cilj mi je bio brazilsko otočje Fernando de Nornoha, morski park prirode s najvećim stupnjem zaštite. Njega sam izabrao zbog ekološkog dijela priče jer sam htio naglasiti način kako se štiti priroda. Tamo su mi se morski psi doslovno motali oko nogu u pješčanom plićaku hvatajući raznobojne tropske ribice uokolo, morske kornjače, raže, ma divota! Oni štite taj raj tako da ograniče broj posjetitelja pa cijeli otok veličine našeg Žirja dnevno prima svega 400 turista, a na određene plaže puštaju po 20 ljudi istovremeno svakih sat i pol vremena. Koriste majice umjesto krema za tamnjenje koje smetaju ribicama. Cijene za sidrenje su paprene i destimulirajuće za dulji ostanak - prvi dan je mukte, drugi dan 75 njihovih dolara, sutra je duplo, preksutra i nadalje se opet poduplava i na koncu se ne smije ostati dulje od mjesec dana bez obzira koliko bogati bili – kazuje Grga. Pitamo je li se kupao na mjestima gdje bi se mogle naći malo veće ribice.</p><p>- Kupao sam se na oko 4500 metara dubine. Bilo je to prisilno jer mi je puklo kormilo pa nisam imao izbora nego zaroniti i popraviti. Ali kupao sam se ja i kad nisam morao, kad je bilo vruće u zonama bez vjetra. Tada bi se vezao konopom za jedrilicu, jer nisam smio riskirati da ode bez mene - kazao je. </p><p>I to dvaput u šest mjeseci. I to u doba korone dok je ostatak domovine bio pod mjerama preporučenih ostanaka kod kuće i držanja razmaka među ljudima. Dražen na to nije morao paziti na Atlantiku, jer je znao ne vidjeti drugi brod po nekoliko dana. Ali su mu mjere ipak poremetile planove.</p><p>- Na Barbadosu, nakon tri mjeseca i 20 dana puta, sustigle su me mjere. Na onaj dan kad sam uplovio i obavio graničnu kontrolu, morao sam na sidrište, nisu mi dali u marinu. Mjere su proglašene u tih pola sata između mojeg obavljanja graničnih formalnosti i vezanja. Ali, ako negdje treba biti u karanteni, pa nek je na plaži među ribicama, gotovo sam na karipskoj plaži. Noću sam izlazio s kantama po pitku vodu na obalu i tuširao se, prošetao po prekrasnom bijelom pijesku, ma raj na zemlji!</p><p>Ali kad si zarobljen u raju, ipak isploviš sretan. Bio sam tamo tri tjedna, priča nam moreplovac i humanitarac koji je nakon pet mjeseci i 10 dana uplovio u svoju matičnu luku u Šibeniku u ponedjeljak oko 16 sati. 