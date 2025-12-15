Obavijesti

PRESUDA

Moskva je proglasila rusku feminističku grupu Pussy Riot ekstremisticama i zabranila ju

Piše HINA,
Foto: Annegret Hilse/REUTERS

Članice skupine, koje su vlasti nazvale "stranim agenticama", tada su odbacile optužbe, rekavši da su politički motivirane

Ruski feministički punk bend 'Pussy Riot' koji se aktivno bori protiv Kremlja i Putinova režima punk-rock performansama, antiratnim prosvjedima i izravnim kritikama, moskovski je sud u ponedjeljak proglasio ekstremističkom organizacijom, zabranivši im djelovanje unutar Rusije na zahtjev Državnog odvjetništva.

Presuda, koju je objavio moskovski sud, uslijedila je nakon sudske odluke iz rujna kojom je pet članica skupine u odsutnosti osuđeno na zatvorske kazne do 13 godina nakon što su proglašene krivima za širenje laži o ruskoj vojsci.

FILE PHOTO: Pussy Riot performs in Cambridge
Foto: Chris Radburn/REUTERS

Članice skupine, koje su vlasti nazvale "stranim agenticama", tada su odbacile optužbe, rekavši da su politički motivirane.

Bend, čije su članice izvan Rusije, globalnu je popularnost stekao 2012. nakon što su zatvorene zbog organizacije prosvjeda protiv predsjednika Vladimira Putina u ruskoj pravoslavnoj crkvi u Moskvi.

VIDEO: UŽIVO ISPRED REMETINCA Uhićena članica Pussy Riota izašla iz pritvora: 'U Remetincu žene mogu u šetnju tek navečer'
Uhićena članica Pussy Riota izašla iz pritvora: 'U Remetincu žene mogu u šetnju tek navečer'

Grupa, koja se otvoreno protivi ratu Moskve u Ukrajini, od tada je postala simbol prosvjeda protiv Kremlja.

Nadja Tolokonjikova je osnivačica grupe i trenutačno se nalazi u Sjedinjenim Državama. Ruske vlasti traže njezino uhićenje. Ona je prošli mjesec odbacila potez Rusije kojim se grupa etiketira kao ekstremistička.

"Ako je ekstremizam iznošenje istine, tada smo sretne što smo ekstremistice", napisala je na X-u.

